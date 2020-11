Emma Corrin recibe halagos en redes sociales por su papel de Diana de Gales en The Crown

La actriz Emma Corrin se ha convertido en todo un fenómeno de las redes sociales tras el estreno de la cuarta temporada de The Crown, serie que ha generado molestias en la familia real británica, pero le ha apasionado a los fieles seguidores de la historia de Peter Morgan. Pero, sin duda quien se ha ganado el respeto, admiración y cariño del público, ha sido la joven de 24 años al interpretar a la tan recordada Lady Di.

A través de las redes sociales se ha mostrado la aceptación de su interpretación y de su talento. Por eso, aquí te mostramos los más significativos mensajes que hicieron a través de Twitter.

Y aunque inicialmente la tendencia apuntaba a la creación de memes tras la icónica pose tímida que la actriz caracterizó e hizo como auténtica y emblemática de Diana de Gales, no faltó quien mencionara que está imagen era digna de memes y chistes como este: "Intentando llamar la atención del camarero cuando estoy listo para pedir la comida".

trying to catch the waiter’s eye when you’re ready to order food pic.twitter.com/gpXyFVoerp

— Louis Staples (@LouisStaples) November 17, 2020