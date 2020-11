Uruguay.- El ganador del Colón de Oro a la Mejor Película ve "hermoso" que se premie a cintas con un mensaje de cambio

HUELVA, 20 (EUROPA PRESS)

El Festival de Cine Iberoamericano de Huelva ha dado voz este viernes a los directores de las películas triunfadoras de la 46ª edición con la celebración de una rueda de prensa virtual en la que han participado Ezequiel Radusky, director de 'Planta Permanente' (Argentina-Uruguay) película ganadora del Colón de Oro al Mejor Largometraje y al Colón de Plata a la Mejor Actriz (Liliana Juárez). En el acto, Radusky ha asegurado que es "hermoso" que el Iberoamericano haya premiado una película con un mensaje de cambio.

Asimismo, en la rueda de prensa ha participado Nicol Ruiz, ganadora del Colón de Plata a la Mejor Dirección por 'La nave del olvido' (Chile); y Hernán Zin, director de la película '2020' (España), merecedora de una Mención Especial del Jurado y del Premio del Público.

Según ha informado el certamen en una nota de prensa, el primero en tomar la palabra ha sido Radusky, que ha compartido con los espectadores la "alegría y emoción" con la que ha recibido el galardón. También Juárez ha recibido con entusiasmo su premio. "No lo puede creer, está muy contento" ya que recibir este premio es "espectacular para su carrera", ha dicho el director.

El argentino ha resaltado la trascendencia que el Colón de Oro tiene para la proyección de su película. "Para mí es importante que la película toque territorio español, es importante que se la pueda ver y abrir los debates que genera".

Radusky ha explicado que según ha podido recoger de la reacción del público ante 'Planta permanente' la película "pega fuerte, es emotiva, empieza como que va todo bien y pega el navajazo final y termina siendo una película que tiene un efecto residual, deja a la gente pensando y me parece que es una de las virtudes que hemos logrado hacer".

Asimismo, Radusky ha apreciado también el valor de las películas 'La nave del olvido' y '2020'. "Noto que ha habido un reconocimiento a películas que realmente tratan temas sociales fuertes", ha dicho. A lo largo de este año, considera, ha habido "un aviso de la naturaleza y un aviso social de que hay algo que está caduco" y que es necesario cambiar. "Me parece hermoso que el festival haya premiado tres películas con este tipo de mensaje", sostiene el argentino.

Su película, ha contado, se ha estrenado en Argentina a través de plataforma virtual pero espera "que para el año que viene haya una nueva conversación entre la gente que maneja los cines para darle salida a las películas que no han llegado al cine". En cualquier caso, ha dicho, espera que todo lo sucedido este año ayude "a reconfigurar las cosas" porque "el arte, el cine y la cultura nos unen".

Por su parte, Nicol Ruiz ha asegurado estar "muy contenta, orgullosa y agradecida" por recibir el Colón de Plata a la Mejor Dirección. La realizadora chilena ha explicado que 'La nave del olvido' ha sido "una película de largo aliento, un proceso a pulso, mucha gente puso su talento, energía, amor". A todo el equipo y a los espectadores Ruiz ha trasladado su agradecimiento.

"Es maravilloso que no nos olvidemos de que la cultura nos conecta, nos hace comunicarnos, encontrar peronas que sienten este mensaje como propio me hace sentir orgullosa", ha afirmado.

La directora de 'La nave del olvido' ha considerado que la acogida a la película viene a demostrar que "la cultura no se puede olvidar". A veces, "nos olvidamos de que la cultura nos une y ese premio me ha hecho sentir que estamos conectados, que podemos entendernos, las claudinas del mundo no estamos solas, todos los días nos matan, nos agreden, nos violan, nos insultan pero aquí estamos se puede salir adelante y generar comunidad porque las cosas van a cambiar", ha asegurado, añadiendo que "2020 es una invitación a mirar hacia dentro a seguir conectando entre nosotros".

Finalmente, Hernán Zin ha dado las gracias al festival, al jurado y al público por seleccionar y premiar un documental como '2020'. "Siempre el documental es el hermano pequeño de la industria, gracias a todos por elegir un documental tan duro, este intento de humanizar las cifras", ha remarcado. La película, según ha recordado, se estrena en salas esta semana y este premio supone un "espaldarazo" en su lanzamiento. "Es una película que nos va a ayudar a digerir las muertes, hacer el luto que no hicimos", ha asegurado.

Zin ha insistido en que con '2020' busca una respuesta positiva. "Tenemos que estar en armonía con el planeta, esto es una llamada de atención", ha afirmado. La crisis del coronavirus, como toda experiencia traumática, ha dejado "muchas enseñanzas" según Zin entre las que se encuentran el descubrimiento de que "se puede vivir mejor consumiendo menos, que hay que vivir en sintonía con el planeta y lo importante que es abrazar a la gente que nos rodea".

El director espera que su documental "ojalá sirva para que la gente se lo tome en serio, se cuiden a sí mismos y, sobre todo, cuiden a los ancianos, que son los que han creado este país tan maravilloso".

En la Sección Oficial de Largometrajes han competido en esta 46 edición un total de doce películas. Además de 'Planta permanente', 'La nave del olvido' y '2020' ha resultado triunfadora la 'Corral' (Brasil), dirigida por Marcelo Brennand, ganadora del Colón de Plata a la Mejor Contribución Técnico-Artística y el Colón de Plata al Mejor Actor (Thomas Aquino).

El palmarés oficial de esta edición del festival lo completan 'El camino', de José Manuel Colón, ganadora del Premio Juan Ramón Jiménez de la Sección Talento Andaluz, y los cortometrajes 'Flora', de Anice Mateu, ganador de la Carabela de Plata como Mejor Cortometraje Nacional, y 'Veo, veo' (Paraguay), de Tania Cattebeke, que ha obtenido la Carabela de Plata al Mejor Cortometraje Internacional Iberoamericano, dentro de la Sección Oficial de Cortometrajes.

Las películas ganadoras de los premios oficiales del Festival de Cine Iberoamericano de Huelva volverán a programarse a partir de las 20,00 horas en la plataforma Filmin. También volverá a programarse, en este caso a través de la plataforma OTT Huelva, 'Fritanga', de José David Díaz, ganadora de la Sección de Cortometrajes Onubenses.

Durante la 46 edición del festival, que se ha celebrado entre los días 13 y 20 de noviembre en un formato íntegramente online, se han difundido un total de 59 producciones de una veintena de nacionalidades que resumen lo mejor de la producción cinematográfica iberoamericana del último año a través de las plataformas Filmin y OTT Huelva.