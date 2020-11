Compró un Playstation 5 en línea… recibió una caja con ladrillos

A poco más de una semana del lanzamiento a nivel mundial del Playstation 5, la consola de nueva generación de Sony la cual es deseada por millones de gamers y amantes de la tecnología en el mundo, miles de usuarios han comenzado a recibir a domicilio sus compras en preventa, sin embargo, no todos han recibido lo que esperan.

Un usuario español de redes sociales, de nombre Katron, evidenció el problema que tuvo tras recibir en su domicilio una caja de lo que aparentemente parecía el Playstation 5, sin embargo, al abrirlo notó que el contenido no era exactamente la consola, ya que recibió ladrillos que sustituyeron el peso del videojuego, para hacerle creer que su contenido era la tan ansiada PS5.

@VideojuegosGAME @CTTExpressES quiero ahora mismo una puñetera respuesta de porqué me he gastado 399,99€ en unos ladrillos… La empresa CTT según ellos no se responsabilizan y se lo acaban de dar así a mí mujer.. espero una compensación Game porque ésto es de vergüenza pic.twitter.com/iHbdEtjhju

— Katron (@katron69) November 20, 2020