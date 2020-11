Aumentó demanda de agua en pandemia; reducirán suministro en CDMX

Ante el aumento de la demanda de agua durante la emergencia sanitaria por Covid-19 y la poca captación en las presas del Sistema Cutzamala por escasez de lluvia, se implementará un programa de reducción del líquido en alcaldías de la Ciudad de México y municipios del Estado de México.

En rueda de prensa, la Comisión Nacional del Agua (Conagua), el Sistema de Aguas de la Ciudad de México (SACMEX) y la Comisión del Agua del Estado de México (CaemEdomex) se informó que la reducción de agua del Sistema Cutzamala comenzará a partir del sábado 28 de noviembre.

"La pandemia ha afectado no solo a la Zona Metropolitana de la Ciudad de México, ha afectado a todo el país y los incrementos han variado, pero los organismos operadores nos refieren del orden del 30% de incremento. La forma en que afectó al Sistema Cutzamala es que particularmente hubiéramos dado un menor caudal durante la época de lluvias; sin embargo, atendiendo a esta situación de emergencia y también atendiendo a la declaratoria de emergencia que emitió el Gobierno Federal nos organizamos junto con el Estado de México y la CDMX para no disminuir el caudal y mantener lo más alto posible el suministro y, eso es lo que hicimos, hasta que nos ha llegado el momento en que ya no es posible mantenerlo", explicó el director General del Organismo Cuenca Aguas del Valle de México, de la Conagua, Víctor Manuel Bourguett Ortiz.

Para no tener problemas más severos en el suministro de agua durante el próximo año, indicaron que se tomó la decisión de reducir el agua hasta mayo del próximo año cuando se prevé que inicien las lluvias.

Restricciones

El coordinador General del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, Rafael Bernardo Carmona Paredes, detalló que habrá reducción de agua los martes entre las 00:00 y las 12:00 horas, así como los sábados desde las 00:00 y durará hasta las 08:00 horas del domingo para las alcaldías Cuauhtémoc, Benito Juárez, Iztapalapa, Iztacalco y Venustiano Carranza hasta finales de este 2020.

Además, en la alcaldía Tlalpan la reducción afectará a la zona del Ajusco Medio, Padierna y Miguel Hidalgo. En tanto que en la alcaldía Magdalena Contreras, la zona afectada será el pueblo de San Nicolás Totolapan.

Para evitar mayores afectaciones, recalcó que, en coordinación con las alcaldías se mantendrá un operativo de distribución de agua con pipas. "Estarán habilitadas 545 pipas y 59 garzas para abastecer a la población que así lo requiera y se podrá solicitar el apoyo de pipas a través de los teléfonos 5556543210 o mediante de las redes sociales del SACMEX, así como de los módulos de las alcaldías".

En el Edomex los municipios afectados serán: Atizapán, Huixquilucan, Nezahualcóyotl, Tlalnepantla, Naucalpan, Nicolás Romero, Toluca, Acolman, entre otros.

Recomendaciones de ahorro de agua. / Foto: Sacmex

