Benito Juárez define acciones contra violencia digital hacia la mujer

Con el objetivo de concientizar sobre la importancia de la prevención de la violencia contra las mujeres, el alcalde de Benito Juárez, Santiago Taboada,y la activista Olimpia Melo Cruz, impulsora de la ley que lleva su nombre, plantearon realizar diversas acciones a favor de las mujeres de Benito Juárez, durante la conferencia “Ley Olimpia y violencia digital: porque queremos estar seguras también en internet”, impartida en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres.

Taboada reconoció la importancia de visibilizar el tema de la violencia en contra de las mujeres e implementar acciones para evitarla. “Esto es el inicio de una agenda en conjunto, pero sobre todo, actividades que nos permitan hacer de esta problemática, de esta realidad, que Benito Juárez le dé herramientas a quienes viven aquí, a las niñas que estudian aquí de cómo evitar ser violentadas digitalmente”.

La activista del Frente Nacional para la Sororidad, Olimpia Melo Cruz, agradeció las facilidades de la Alcaldía Benito Juárez para iniciar los trabajos de la visibilización de la violencia contra las mujeres en el marco del mes internacional de Erradicación contra la Violencia de Género y los 16 días de activismo.

“Es el primer evento con el que arrancamos este mes y lo arrancamos en mi Alcaldía. Gracias alcalde, gracias por invitarnos y por justamente hacer visible que no es una reforma nada más o no es una conferencia nada más o solamente es como cumplir el requisito de, bueno okey, es Día Internacional de las Mujeres, porque además les da mucho a los políticos, con todo respeto, el visibilizarnos justamente en esos días, 8 de marzo y 25 de noviembre, son días en los que hay que hacer actividades para las mujeres y el resto del año se acabó todo, entonces eso da esperanza y, digo, está muy chido”.

Olimpia Melo afirmó que cuando no se dicen las cosas como son se sigue invisibilizando a las mujeres y exhortó a que “hagamos esta gran cruzada y que sigamos luchando hasta que la dignidad se haga costumbre”.

Asimismo, Santiago Taboada indicó que este tema no solo se trata de leyes, sino de sensibilidad y ser más solidario para tomar acciones. “Es un tema que más allá de decir -es un tema de la Fiscalía-, no, también me quiero involucrar porque si yo logro que a través de esta acción, de esta intervención desde el gobierno de Benito Juárez se evite la muerte una mujer, eso realmente puedo decir que cumplí la misión”.

El alcalde destacó que la violencia digital es la violencia del siglo XXI y es la que hay que discutir y visibilizar. “No niego que en un momento dado mi hija, en unos años, pueda tener este ciber acoso y se trata de que tenga las herramientas suficientes, entienda el problema y que haya escuchado tanto de él que sepa identificarlo, entenderlo y tomar una decisión y que bajo ninguna circunstancia sienta que hizo mal”.

“El día que yo me vaya de aquí quiero dejar en claro que aquí abrimos la discusión, el debate… Hoy tenemos que ser una generación mucho más sensible que, a través de tu experiencia, evitemos que le pase a alguien más. El que podamos evitar que esta violencia, es como un asalto, no es que deje de pasar, sino que cuando pase la detectemos de inmediato y le demos a todas las mujeres y a todas las niñas las herramientas suficientes para decir esto es botón de alerta, ¡aguas!”.

Santiago Taboada reiteró su disposición para acompañar, platicar y visibilizar estas causas y reconoció a Olimpia por su lucha, “tú pusiste este tema en la agenda pública nacional y empezarlo a distinguir todavía tiene una labor mucho más compleja”.

En este sentido, coincidieron en que es necesario transformar las maneras de pensar y con ello generar un cambio en la visión de los gobiernos, utilizado las herramientas digitales para potencializar el mensaje.