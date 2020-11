Crecen 20% ventas en comercios del Centro por Buen Fin

Las ventas del Buen Fin para los comercios del primer cuadro de la ciudad de Puebla llegaron en promedio a un 20% más de lo que se tenía después de la reactivación económica tras el confinamiento por el Covid-19; no obstante, no hubo contrataciones por temporada.

En entrevista con Publimetro, José Juan Ayala Vázquez, presidente del Consejo de Comerciantes del Centro Histórico, detalló que las compras de los poblanos este año se enfocaron en ropa de temporada, artículos del hogar, tecnología y herramientas o repuestos para arreglos en el hogar.

Apuntó que muchos comercios siguieron la inercia del fin de semana y concluyeron sus promociones este domingo, y aunque no hay punto de comparación, debido a la contingencia sanitaria, comentó que en ediciones pasadas se tenía un alza del 40 al 50%.

“No es comparado con el año pasado nuestras ventas, sigue siendo un momento económicamente complicado pero sí nos ayuda a mantener nuestros negocios abiertos”, dijo.

Reconoció que muchos poblanos solo “dieron la vuelta” y quienes entraban a los comercios, después de tres o cuatro ya no entraban al verse obligados en cada uno a seguir las medidas sanitarias, por lo que aseguró que pese a la movilidad que se registró, no superaron el 30% y no hubo compras “desbordadas”.

Ayala Vázquez agregó que para esta edición no hubo contrataciones de temporada y en lo que va de la pandemia se han perdido cerca de cuatro mil empleos de negocios que cerraron o que fueron despedidos.

