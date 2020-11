Cultura.- Leonardo DiCaprio exigió a Scorsese cambios en el guion de Killers of the Flower Moon

MADRID, 23 (EUROPA PRESS)

Killers of the Flower Moon es el próximo proyecto de Martin Scorsese, una cinta que contará con Robert De Niro y Leonardo DiCaprio. Estaba previsto que la película comenzara su rodaje en marzo de este año, algo que no ha sido posible debido al coronavirus. Es por eso que el guionista Eric Roth ha aprovechado para reescribir el guion a petición de DiCaprio.

"Leonardo quería que cambiara algunas cosas sobre las que hablamos. El ganó la mitad de las discusiones. Yo gané la otra mitad. Así que los cambios van a ocurrir", confirmó Roth en el podcast Script Notes.

Roth también desveló que la película probablemente comenzará a rodarse en marzo de 2021. "Pasé cuatro o cinco años con este libro, Killers of the Flower Moon, que todos deberían leer. Es un libro maravilloso. Creo que mi guion se ajusta al libro. Es la historia de los indios Osage, en 1921, las personas más pobres de Estados Unidos que descubren petróleo en esta terrible tierra de Oklahoma a la que han sido llevados. Luego todos los asesinos de Estados Unidos van a matar a 184 de ellos por su dinero, pero un tipo realmente heroico llega para ayudar", relató.

El guionista ha confirmado lo que se venía rumoreando desde el pasado mayo. The Hollywood Reporter ya adelantó que el actor y el realizador querían modificar la historia. "El director y su estrella decidieron revisar el guion. Originalmente, DiCaprio interpretaba al tipo bueno que trabajaba para el FBI. En la versión revisada, DiCaprio daría vida al sobrino del villano, interpretado por Robert De Niro, dividido entre el amor y las malvadas maquinaciones de su tío", afirmó la publicación.

Roth no ha dado más detalles sobre los cambios en el guion, pero sí insinuó que ha modificado al menos un 50 % respecto a la versión original. Aunque su estreno estaba previsto para 2021, el retraso del rodaje ha dejado en el aire su fecha de lanzamiento.