España.- El número tres del PSOE saluda que Bildu negocie los PGE porque asume la "gravedad" de la crisis

MADRID, 23 (EUROPA PRESS)

El secretario de Organización del PSOE, José Luís Ábalos, considera que Bildu rechazó las enmiendas a la totalidad a los Presupuestos para 2021 y ahora va a negociar enmiendas parciales porque ha entendido la "gravedad" de la crisis en la que está inmerso el país y ha lamentado, en clara referencia al PP, que "otros" partidos no hagan lo mismo.

Así lo ha indicado el 'número tres' del PSOE en la rueda de prensa que ha ofrecido tras la reunión de la Permanente Federal partido al ser preguntado sobre el apoyo de los de Arnaldo Otegi a las cuentas públicas.

Ábalos ha remarcado que la negociación con Bildu la lleva el Grupo Socialista y que se circunscribe a temas "estrictamente presupuestarios" y ha hecho hincapié en que se habla con la coalición abertzale como con los demás grupos.

ES UN GRUPO MÁS

"Es un grupo parlamentario más que participa como otros en el debate, lo que llama la atención en este caso es que tengan una actitud distinta", ha dicho, subrayando que, en su opinión, no puede ser "reprochable" que hayan optado por negociar las cuentas públicas.

Tras recalcar que el PSOE no comparte, "el proyecto, la tradición ni la historia" de Bildu, ha destacado que se trata de una formación que "sí entiende la gravedad de la situación" y que no ha querido "poner obstáculos a un proceso de estabilidad para España". "No veo tampoco si eso es muy negativo", ha dicho, antes de añadir que lo "lamentable" es "que no lo hagan otros".