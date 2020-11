Portaltic.-Google ya permite interactuar en casa con los personajes de The Mandalorian en Realidad Aumentada

MADRID, 23 (Portaltic/EP)

Google ha lanzado una nueva experiencia de Realidad Aumentada con la que los usuarios de móviles Android con 5G pueden colocar en sus casas a los personajes de la primera temporada de la serie The Mandalorian, de Disney+.

La experiencia, desarrollada junto a los estudios Lucasfilms coincidiendo con el lanzamiento de la segunda temporada de la serie de televisión, permite que los usuarios interactúen con los personajes de The Mandalorian, como ha explicado Google en un comunicado.

Entre estos personajes se encuentran los dos protagonistas, el mandaloriano Din Djarin, o 'Mando' -interpretado por Pedro Pascal- y el Niño, el personaje popularmente conocido como 'Baby Yoda'. Se añadirá más contenido los lunes.

La experiencia utiliza la plataforma de realidad aumentada de Google, ARCore, para la que se han creado escenas que permiten interactuar y responder al entorno, de forma que es posible descubrir efectos adicionales según las acciones del usuario.

Asimismo, gracias al uso de la interfaz de desarrollo de aplicaciones ARCore Depth API, la aplicación también permite la oclusión, para lograr que las escenas se fundan con el entorno de forma más natural.

Por ahora, la experiencia de The Mandalorian en realidad aumentada solo está disponible en los móviles Google Pixel con 5G (Pixel 4a y Pixel 5, no disponible en España por el momento), así como en terminales Android de terceros con 5G, como Samsung (A51, Note 10, Note 20+, S20, Z Flip), Sony (Xperia 1 II), LG (K92, V60, Wing), OnePlus (7 Pro, 7T Pro, 8, 8 Pro y 8T), Oppo (Find X2, Reno 3), Xiaomi (familia Mi 10) y Motorola (Razr, Edge+, One). Se añadirán más en el futuro.