Posicionando 'Gambito de Dama'

Michelle Tesoro, editora de imágenes de la última serie de tendencias de Netflix, 'Gambito de Dama', protagonizada por Anya Taylor-Joy, enfatizó la necesidad de que un editor de imágenes responda al paso del tiempo.

Tesoro describe su papel en el proceso de producción como un papel exigente, que requiere que se corte el material de un día de rodaje, antes de reestructurarlo para formar una cronología que coincida con la visión del director y que cuente una historia que una vez estuvo "dentro de la cabeza de otra persona años antes de que yo le pusiera las manos encima".

El primer "alguien más" en cuestión aquí es Walter Tevis, en cuya novela se basó el programa de Netflix más visto de la semana pasada. La Beth de Tevis, una huérfana de Kentucky convertida en Gran Maestra que vence a inteligentes soviéticos "en su propio juego" en Rusia y Europa en los años 60, es un imaginario femenino realmente convincente.

Michelle Tesoro

Atormentada y dotada por igual, la historia de Beth está poblada de mujeres fuertes que la refuerzan en un cuento de madurez que se opone a las expectativas. Moses Ingram es magnífica como Jolene, la confidente de Beth, que la toma bajo su ala mientras navega por un orfanato estatal que la instruye y la droga, lo que la pone en una senda de abuso de sustancias y a la vez facilita su viaje al mundo del ajedrez competitivo, dominado por los hombres.

Para Tesoro, el mayor desafío de esta miniserie limitada fue "averiguar cómo hacer del ajedrez algo cinematográfico. Y cómo no aburrir a la gente". El personaje principal de Taylor-Joy cobra vida gracias a la hábil edición de Tesoro que entrelaza su pasado problemático y su precario presente. Con un vestuario al estilo de Twiggy y una escena introductoria en la que la protagonista se despierta con los ojos desorbitados en una bañera, no lejos de abrir un espectáculo en el Madison Square Garden, pero sí para el campeonato mundial de ajedrez, la protagonista del guionista Scott Frank es ferozmente cerebral, todo menos aburrida y desafía alegremente las palabras del cascarrabias del ajedrez Bobby Fisher, quien una vez dijo: "Todas son débiles, todas son mujeres. Son estúpidas comparadas con los hombres. No deberían jugar al ajedrez".

Los ecos feministas de este exitoso programa de televisión son explorados en otros lugares de los 20 años de carrera de Tesoro como editora cinematográfica, con créditos anteriores que incluyen la película narrativa de Ruth Bader Ginsburg "On the Basis of Sex" (La voz de la igualdad), que se estrenó en 2018 junto con el documental del mismo nombre. No le fue fácil asombrarse conAunque no se deslumbra fácilmente con las estrellas, la editora señaló que Ginsburg la puso nerviosa cuando llegó con sus empleados y su familia extendida para ver y aprobar la película en Washington, D.C. En una encantadora anécdota, Tesoro recordó que la jueza era "muy pequeña y de voz suave" y "muy interesada" en conocer los progresos que el marido de Tesoro, un productor de efectos especiales, estaba haciendo en la adaptación para la pantalla grande de "Wonder Woman".

Al considerar esta serie en el contexto de nuestro público, vienen a la mente dos cosas: como señaló Tesoro, esta última ola de programación de Netflix puede marcar la última ola de programas verdaderamente "nuevos", filmados pre-pandémicos, que podemos disfrutar. En segundo lugar, "Gambito de Dama" es un programa adictivo y, por lo tanto, se adapta perfectamente a los parámetros de "maratones" de Netflix que, curiosamente, han marcado la carrera de Tesoro. Su primer trabajo para Netflix fue en "House of Cards" de David Fincher, una serie que reestructuró su trabajo diario añadiendo las preguntas: "¿Cómo se desarrollan los episodios juntos?" y "Si uno estuviera muy interesado, ¿podría ver toda la temporada de una sola vez?" Preguntas que podían ser respondidas: muy bien y sí, fácilmente.