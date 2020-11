Trump instruye a su equipo a iniciar la transición del poder

La Administración General de Servicios ha determinado que el presidente electo Joe Biden es el “aparente ganador" de las elecciones del 3 de noviembre, despejando el camino para el inicio oficial de la transición a partir del gobierno del presidente Donald Trump y permitiéndole a Biden coordinarse con las agencias federales sobre sus planes para tomar posesión del cargo el 20 de enero.

Trump, quien se ha rehusado a reconocer su derrota, indicó en un tuit que ha instruido a su equipo a cooperar con la transición, pero prometió seguir luchando.

…fight, and I believe we will prevail! Nevertheless, in the best interest of our Country, I am recommending that Emily and her team do what needs to be done with regard to initial protocols, and have told my team to do the same.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 23, 2020