Estados Unidos.- Asaja no confía en que la llegada de Biden dé una rápida solución a los aranceles de Estados Unidos

Estudia denunciar al ministro de Consumo, Alberto Garzón, por la campaña de 'El azúcar mata'

MADRID, 24 (EUROPA PRESS)

El presidente de Asaja, Pedro Barato, no es optimista respecto a que la llegada de Joe Biden a la presidencia estadounidense en sustitución de Donald Trump a corto plazo vaya a eliminar los aranceles impuestos a determinados productos agroalimentarios españoles, mientras que confía en que impere la cordura en las negociaciones entre la Unión Europea y el Reino Unido por el 'Brexit'.

"Tengo poca fe en el cambio de Trump por Biden, porque el 'lobby' americano funciona muy bien, ya lo hemos visto con el aceite, el vino o el queso, pero a corto plazo no veo solución. El tema de los aranceles es una aberración contra el sector agrario esapñol, ¿qué culpa tiene el aceite y el vino español en un conflicto aeronáutico?", ha asegurado Barato en su participación en el foro de Nueva Economía Forum.

De esta forma, el directivo manchego ha reiterado la necesidad de sacar a la "agricultura de los paneles de la Organización Mundial del Comercio (OMC)" para evitar este tipo de conflictos.

Otro asunto del que está pendiente el sector agrario español son las negociaciones de la UE con Reino Unido por el 'Brexit', donde está en juego los 4.000 millones de euros que exporta España al país británico, que tiene una balanza comercial positiva de más de 2.500 millones de euros.

"Reino Unido es importantísimo que no se rompa el acuerdo para España, porque exportamos vino, aceite, frutas y hortalizas y que no haya una mala negociación porque estas produciones se verían muy afectadas. Esperemos que impere la cordura, porque si es abrupta tendríamos mucho que perder porque es un mercado muy importante", ha advertido.

Por otro lado, Barato ha lamentado las "desigualdades" a la hora de ayudar al sector agrario por el impacto del coronavirus. "La Administración europea ha puesto 85 millones de euros para el sector agrario, mientras que Estados Unidos ha destinado 16.000 millones de euros. Francia y Alemania han ayudado mucho, y aquí en España ha habido más voluntad que éxito con excaso presupuesto", ha precisado.

PIDE AYUDAS A LA HOSTELERÍA Y TURISMO

Respecto a los fondos de las ayudas europeas, el presidente de Asaja ha reconocido que le hubiera gustado recibir una noticia como la de ayer para el automóvil con fondos para la recuperación del sector de 10.000 millones de euros.

"Tendremos unos 900 millones de euros, pero me gustaría que tuviera un importe más decidido del que conocemos, por lo menos que fueran para sectores que están vinculados con el sector agrario como la restauración o el turismo, porque no olvidemos que en esta etapa el vino, aceite, queso, ibéricos al no funcionar la restauración estamos teniendo bastantes problemas, gracias a la exportación, que sino, no sé lo que sería de nosotros", ha recordado, sobre el impacto que está teniendo el Covid-19 en el sector.

Barato también ha abordado la dotación de la nueva Política Agrícola Común (PAC), que considera "muy verde" y que cuenta "con el mismo dinero para hacer más cosas", por lo que asegura que "no está de acuerdo", mientras que lamenta que la descentralización puede provocar problemas de desigualdades entre los Estados miembros.

Respecto a la Ley de la Cadena Alimentaria, el presidente de Asaja considera que "va en la buena dirección". "Pero hay que tener unos precios de referencia, por lo que todavía está incompleta y pretendemos que el agricultor tenga un precio por lo que paga y le cuesta producir", ha indicado.

Por otro lado, Barato ha lamentado el impuesto sobre la subida del IVA a las bebidas azucaradas y edulcoradas, que puede afectar a 6.000 trabajadores de Castilla y León, y que se ha puesto "para recaudar". "Se quieren gravar hasta los zumos", ha recordado.

De esta forma, el presidente de Asaja ha avanzado que está estudiando demandar al ministro de Consumo, Alberto Garzón, por la campaña 'El azúcar mata' del Gobierno. "Estamos locos, pero no tanto, porque en todas nuestras casas hay azucar. ¿Cómo que el azúcar mata? Matan otras cosas que consumen otros", ha recalcado.

DIGITALIZACIÓN

Por otro lado, Pedro Barato ha reiterado la necesidad de que la digitalización llegue al mundo rural. "La digitalización empieza por dar cobertura y soporte a toda la España rural. El agricultor está preparado y mejor que nunca, pero no podemos ir a la guerra con una lanza", ha subrayado.

"Ahora estamos inmersos en un proyecto para que el campo sea protagonista activo a la hora de poner en marcha estos proyectos, pero si no tenemos cobertura ¿qué digitalizacón vamos a tener?. Primero la cobertura para poner en marcha lo demás. Estamos preparados, pero necesitamos los medios", ha indicado.

De la misma opinión es el presidente de la Cooperativa del Valle de los Pedroches (Covap), Ricardo Delgado, que ha reconocido que el coronavirus ha provocado que se aceleren una serie de cambios como la digitalización. "Lo hemos experimentado con los crecimientos que hemos tenido en la venta 'online', pero también hay que buscar otros mercados internacionales e innovar", ha recalcado.