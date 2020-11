Fútbol/Champions.- Correa: "Estamos en el buen camino y esperamos seguir así"

MADRID, 24 (EUROPA PRESS)

El jugador del Atlético de Madrid Ángel Correa aseguró que están "en el buen camino" después de su victoria frente al FC Barcelona y confió en "seguir así" este miércoles frente al Lokomotiv Moscú (21 horas) en la cuarta jornada de la fase de grupos de la Liga de Campeones.

Si ganan los rojiblancos, el pase a octavos de final estará prácticamente conseguido siempre y cuando el Bayern no falle ante el Salzburgo. "Creo que todos somos muy improtantes y sabemos el papel que tenemos que completar dentro del equipo, en cuanto al juego lo que está haciendo ahora el equipo estamos en un buen camino y esperamos seguir así", indicó el argentino en rueda de prensa.

Preguntado por sus actuaciones más recientes, alejado de la mediapunta, Correa explicó que "uno siempre trata de hacerlo lo mejor posible en la posición que sea para ayudar siempre al equipo". "reo que los resultados nos están acompañando, el equipo crea muchísimas ocasiones y tiene la suerte de concretarlas, esperemos seguir de esta manera y por supuesto que también mejorando porque siempre hay cosas por mejorar", dijo.

"Esto es lo que lleva trabajando todo este tiempo este cuerpo técnico desde que está aquí, superarse año tras año y esta es la idea que nos transmiten a nosotros y somos nosotros quienes tenemos que demostrarlo dentro del terreno de juego", agregó el '10' colchonero.

Por último, preguntado por su mala racha goleadora en la 'Champions', donde no marca desde su debut hace cinco años, Correa es consciente del dato. "Está claro, soy consciente de que mi único gol en 'Champions' fue en el debut, pero no me preocupa, lo que me preocupa es tratar de ayudar al equipo y eso es lo que me hace ir tranquilo a casa", finalizó.