Fútbol/Champions.- Simeone: "El único objetivo que me interesa es ganar"

MADRID, 24 (EUROPA PRESS)

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, aseguró que "el único objetivo" que le intresa es "ganar" antes de medirse este miércoles al Lokomotiv de Moscú (21 horas) en la cuarta jornada de la fase de grupos de la 'Champions', y apuntó que no tiene explicación para saber por qué el rendimiento en Liga es distinto que en Europa.

"¿Ahora jugamos mejor? Son situaciones del juego que se provocan, la crítica está para opinar y para decir lo que uno cree justo. Luego nosotros estamos para hacer lo que mejor pensamos en pos del equipo. El único objetivo que me interesa es ganar, eso es lo principal, habrá partidos que salgan mejores o no tan buenos, a veces se puede jugar mejor y otras que no", analizó el argentino en rueda de prensa.

"No entiendo el fútbol de otra manera que seguir el partido a partido. Eso no quiere decir que no tenga otras pretensiones, por supuesto que las tengo, pero lo único que nos importa es saber lo que va a pasar mañana", añadió el 'Cholo' ante los medios.

En relación a la diferencia de resultados en función de la competición, Simeone no encuentra explicación. "No preparamos de manera diferente un partido de Liga que de 'Champions', pero en Liga nos está saliendo mejor y por ahí estamos sufriendo un poco más en consecuencia de los resultados en Europa", admitió.

Por otro lado, sobre el favoritismo a ganar la Liga u otro título, el técnico colchonero dijo que "no charla sobre esto con los jugadores". "Hablamos para preparar el partido que viene. Lo importante es cuando termine la temporada, donde se llegó, saber si se superó el objetivo, si se llegó a lo más grande, o se sufrió, por contra, y no se cumplió".

"Eso es lo único que cuenta, habrá momentos buenos o no tan buenos durante el camino pero ahí entra el equilibrio del grupo. Esto te conduce a la regularidad que es lo más dificil de encontrar en la vida", agregó Simeone, que cree que "no tiene mucho sentido" quejarse de la acumulación de partidos en este difícil calendario por la COVID-19.

"Nos tenemos que adaptar a las circunstancias que nos toca convivir y sobre todo en el año este que se van a juntar tantos partidos con la selección", dijo el argentino, que no confirmó la presencia de Joao Félix entre los titulares. "Todavía no tenemos claro con qué futbolistas vamos a arrancar y este miércoles decidiré el once que será mejor para llevar adelante un partido muy importante como es el del Lokomotiv", espetó.

"Conociendo la 'Champions' y los futbolistas que tenemos en el plantel, sabemos que la 'Champions' no te espera. Es un partido muy importante contra un rival con buen juego en progesión, con calidad y tendremos que estar atentos a sostener el ataque. Ya hicimos un buen partido en Rusia. No pudimos concretar las situaciones que tuvimos y evidentemente será un partido duro. Haremos nuestro partido para poder llevarlo a donde queremos", analizó.

Por último, preguntado por Trippier, el técnico colchonero dijo que seguirá jugando todo si está bien. "Cada vez está mejor, lleva una evolución muy buena y es importantísimo para nosotros. Mientras esté en condiciones de jugar seguiremos insistiendo con él. Por su parte, Vrsaljko está cada vez mejor recuperándose y también tenemos algún pensamiento diferente si tuviéramos que poner otro jugador diferente en esa posición", finalizó.