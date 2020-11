El ajedrez y por qué Gambito de Dama es la serie más vista y aclamada de la historia en el catálogo de Netflix

Ni Luis Miguel, ni Élite, ni La casa de Papel, ha sido Gambito de Dama la que ya puede calificarse como un éxito arrollador. Así ya han definido la carrera fulgurante de la miniserie de Netflix 'Gambito de dama', que desde su estreno en la plataforma de streaming el pasado 23 de octubre acumula la friolera de 62 millones de usuarios que han comenzado a verla.

Según acaba de publicar la plataforma en streaming en sus redes sociales, ser la miniserie más vista no es el único récord que la ficción protagonizada por Anya Taylor-Joy ha batido y ahora en plena pandemia por el coronavirus que ha metido a la población mundial en sus hogares.

Las aventuras de Beth Harmon han conseguido, según Netflix y otras publicaciones, situarse en el top 10 de series más vistas en 92 países, ocupando el primer puesto en 63 de ellos, entre los que se encuentra Argentina, Israel o Sudáfrica.

Además, la novela de Walter Tevis a la que adapta ha entrado en la lista de bestseller del New York Times 37 años después de su publicación.

A record-setting 62 million households chose to watch The Queen’s Gambit in its first 28 days, making it Netflix's biggest scripted limited series to date. pic.twitter.com/TVC3p4i5Bv

— Netflix (@netflix) November 23, 2020