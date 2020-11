Baloncesto/NBA.- Marc Gasol: "He elegido los Lakers porque ganar es adictivo"

"Por supuesto que estaré en los Juegos Olímpicos"

El pívot español Marc Gasol ha explicado que su decisión de fichar por Los Angeles Lakers la decantó "la oportunidad de ganar otro anillo", ya que "ganar es adictivo", al tiempo que ha reafirmado que "por supuesto" que competirá con España en los Juegos Olímpicos pese a las dificultades de calendario en esta temporada de calendario tan comprimido.

"He elegido los Lakers por la oportunidad de ganar otro anillo, por volver a sentir esa sensación. Ganar es adictivo y cuando tienes la oportunidad de volver a hacerlo, y esa libertad de no tener un contrato, tiras para adelante", explicó Gasol en una entrevista con el 'youtuber' Ibai Llanos que recoge Europa Press.

El pívot reconoció que podría haber ganado más dinero con otras ofertas que recibió en esta agencia libre, pero que no era su prioridad. "Después de tantos años, tienes la suerte y la libertad de escoger lo que más te apetece y de quitar la balanza la parte económica. Yo tenía claro que si quería seguir en la NBA tenía que ser con la oportunidad de ganar otro anillo y cuanto tuve la suerte de hablar con varios equipos vi que esta es la opción que más me acerca a eso", indicó.

Al mismo tiempo, también le "hacía ilusión formar parte de una franquicia tan histórica y en la que Pau también jugó". "Además me 'drafteo' prácticamente sin conocerme (en 2007). A vivir la aventura", dijo, aclarando que el historia de su hermano en la franquicia angelina, donde ganó dos anillos, no es "un extra de motivación".

"No me hace falta más motivación de la que ya llevo dentro. Me siento el tío más afortunado del mundo desde hace muchísimo tiempo y lo que vivo ya es más que sueño, ya no sé ni como llamarlo. Me siento súper realizado a nivel profesional y personal y todo lo que venga ahora es ir a más", celebró.

En cuanto su nuevo dorsal en los Lakes, el '14', explicó que es el que usaba su padre cuando jugaba a baloncesto. "Además los Lakers tienen muchos dorsales retirados. Cuando eres joven le das una importancia mayor y con la edad te da más igual, pero este dorsal tiene un componente sentimental", dijo.

Entre sus nuevos compañeros, destacó a LeBron James, una estrella que "es base, alero, pívot, puede hacer lo que quiera, es un jugador obviamente único". "Tengo ganas de llegar allí y empezar a empaparme de todo el sistema de ataque y defensa y ver cómo puedo aportar. Pondré todo a disponibilidad del entrenador y trabajaré para seguir mejorando", garantizó.

En cuanto a la selección española, Gasol garantizó su presencia en los Juegos de Tokio. "Se celebrarán seguro, aunque sea haciendo una burbuja. De hecho, la Villa Olímpica ya es una burbuja de por sí. Yo creo que tirarán para adelante, al menos ese es el deseo de todo deportista. Está claro que el calendario NBA es el que es y no es lo más práctico acabar la temporada y enganchar justo con los Juegos. Siempre que físicamente pueda estar, por supuesto que estaré. Cuando te haces mayor lo disfrutas aún más. La intención es estar siempre, al menos hasta este verano", concluyó.