Chile.- Raúl Zurita, Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana: "Que no me fuercen el lenguaje inclusivo"

MADRID, 25 (EUROPA PRESS)

El poeta chileno Raúl Zurita, premio de Poesía Iberoamericana Reina Sofía, ha reconocido con humor que cree en el lenguaje inclusivo "siempre y cuando no lo fuercen". "No me gusta el 'todos y todas' ni las palabras que incluyen unas equis y cosas extrañas: que no me cambien tanto el lenguaje", ha señalado en una entrevista con Europa Press el autor.

La reina Sofía entrega este miércoles 25 de noviembre el XXIX Premio de Poesía Iberoamericana, auspiciado por Patrimonio Nacional y la Universidad de Salamanca, en un acto en el Palacio Real de Madrid. El jurado de esta edición destacó la calidad de la obra de Zurita "como ejemplo poético de sobreponerse al dolor (en referencia al parkinson que sufre el poeta desde hace años) con versos, con palabras comprometidas con la vida, con la libertad y con la naturaleza".

Zurita ha defendido la importancia de las lenguas, resaltando que su prohibición es "como prohibir el aire". "No se puede prohibir ninguna lengua y me refiero tanto al castellano como al catalán, al gallego o al vasco. Prohibir por ejemplo el inglés en América Latina sería algo absurdo", ha indicado.

Así, ha defendido que las lenguas suponen "una forma de expresión que carga con toda una historia", por lo que eliminarlas supondría que "desaparecería un mundo" con ellas. "Me parece absurdo prohibir, habría que fomentar todas", ha asegurado el autor.

Respecto a ese 'patrimonio común' de las letras entre Iberoamérica y España que el jurado ha reconocido en el fallo. Zurita ha lamentado que "siempre haya un desconocimiento mutuo". "Es lamentable, creo que todos tenemos un idioma común y la lengua madre y cada uno va encontrando sus particularidades. Pero hay una cosa más general, que es la lengua que hablamos, y en eso estamos todos unidos", ha destacado.

El autor chileno considera "política" su poesía, si bien añade que deberían poner un adjetivo "los otros". "Es verdad que ahora están reconociendo más la poesía y creo que tiene que ver con la intimidad y con aquello que no es plausible. La poesía está recogiendo esto, no sé de qué forma, pero siento que es mas afín a esa caída a lo personal que las grandes narraciones", ha defendido.

En cuanto a la actual situación de Chile, ha celebrado que pese a ser una época "muy agitada, también lo es de gran esperanza". "Chile pasó por tanto tiempo con un modelo que ha acumulado injusticias tremendas y pobreza en tantos sectores, hasta que todo eso explota. Se estiró tanto la cuerda que finalmente se rompió", ha indicado, en alusión a las protestas en la calle y a la luz verde a una nueva Constitución.

"El plebiscito abre una gran esperanza pero, para los que somos viejos, también futuras desilusiones", ha ironizado, para añadir además otro motivo de 'celebración': la derrota de Donald Trump en las urnas. "Ha sido un gran alivio. No es que uno vaya a confiar mucho en los presidentes norteamericanos, por la Historia, pero por lo menos salió este demente", ha indicado.

ALEGRIA EN MEDIO DE LA APOCALIPSIS

Zurita ha asegurado que recibir este galardón supone "un minuto de alegría en medio del apocalipsis" y le refuerza en esa necesidad de ser optimistas aún en tiempos de pandemia. "El optimismo es una profesión que no hay que abandonar nunca: si lo abandonamos, nos morimos", ha alertado.

El poeta cree que las palabras han sido "un refugio" durante la pandemia de coronavirus. "Claro que te influye un momento como este, no sé cómo, pero de alguna manera está omnipresente y es imposible escaparse de la pandemia, aunque quieras. ¿Cómo será el futuro? No sé que emergerá de esto, es un misterio", ha concluido.