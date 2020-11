Cultura.- The Expanse tendrá sexta y última temporada en Amazon

MADRID, 25 (EUROPA PRESS)

The Expanse, la serie de ciencia ficción de Amazon Prime Video basada en los best sellers de James S.A. Corey, tendrá una sexta y última temporada. La renovación anunciada por Amazon Studios llega antes del estreno de la quinta temporada de la serie, que se estrenará el 16 de diciembre en Amazon Prime Video en más de 240 países y territorios en todo el mundo.

La serie está ambientada en un futuro en el que la humanidad ha colonizado el Sistema Solar y los habitantes de la Tierra, Marte y el Cinturón de Asteroides han estado enfrentándose unos contra otros. Cuando la tripulación del Rocinante descubre una antigua tecnología alienígena, comienza a surgir una conspiración que llevará al sistema solar al borde de la guerra.

"Desde el momento en que nos comprometimos a darle vida a esta serie hasta esta última temporada, hemos trabajado incansablemente para honrar la visión de los escritores", afirman Andrew Kosove y Broderick Johnson, co-CEOs y co-fundadores de Alcon Television Group y productores ejecutivos de The Expanse en un comunicado en el que se muestran orgullosos de contar con "uno de los repartos más diversos de la televisión y dar un espacio a historias que realmente importan".

"La dedicación y arte con el que todos ayudan a llevar a The Expanse a la pantalla, es asombroso", dijo Naren Shankar, productor ejecutivo y showrunner de The Expanse. "¡Nuestros fans son increíbles y estamos ansiosos por arrancar el rodaje de la sexta temporada!"

"Nos gustaría agradecer a Naren, Andrew, Broderick, a todos en Alcon, y al reparto y el equipo de The Expanse por el arduo trabajo y el amor que han puesto en la serie durante las temporadas anteriores", afirmó Vernon Sanders, Co-Head of Televisión de Amazon Studios. "Estamos muy contentos de poder ofrecer a todos los fans de The Expanse el final de la serie que se merecen. Estamos seguros de que disfrutarán cómo se desarrollan las temporadas cinco y seis ".

La serie, ganadora del premio Hugo, basada en las populares novelas de ciencia ficción de James S.A. Corey, fue desarrollada y escrita por el dúo de escritores nominados al Premio de la Academia, Mark Fergus y Hawk Ostby, quienes son productores ejecutivos de la serie. La ficción fue adquirida por Amazon Prime Video en 2018 para una cuarta temporada, que se lanzó a nivel mundial como una serie Amazon Original en diciembre de 2019. La esperada quinta temporada de The Expanse estará disponible a partir del 16 de diciembre de 2020 con tres episodios y continuará estrenando episodios semanales hasta el 3 de febrero de 2021.