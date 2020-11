El Salvador.- El Tribunal Supremo Electoral pide a Bukele respaldar las instituciones y evitar incitar a la violencia

MADRID, 25 (EUROPA PRESS)

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) de El Salvador ha pedido al presidente, Nayib Bukele, respaldar y preservar las instituciones del país, no poner en duda el trabajo de los magistrados y evitar "incitar a la violencia".

"Estamos cumpliendo con la Constitución ateniéndonos al texto porque eso juramos de acuerdo al artículo 235, cumplir con la Constitución y hacerla cumplir", ha expresado el magistrado Guillermo Wellman.

Sus palabras buscan contrarrestar los comentarios de Bukele, que ha sugerido que el ente incurrirá en fraude electoral durante las próximas elecciones. "Lo decimos tajantemente: no estamos fraguando ningún fraude, señores, estamos haciendo las cosas de manera transparente".

"El presidente debería ser más cuidadoso cucando hace este tipo de señalamientos", ha manifestado antes de señalar que se enviará a los funcionarios una copia de las leyes electorales para que "se documenten".

En este sentido, ha recalcado que su trabajo es ejercer como "árbitros imparciales" y ha denunciado que les quieren "amedrentar e intimidar". "Este país ya no puede seguir polarizado, debemos ser sensatos, que se acepten las reglas del juego", ha insistido, según informaciones del portal de noticias elsalvador.com.

Además, ha indicado que Bukele ganó las elecciones cuando Julio Olivo se encontraba a la cabeza del TSE y que entonces nadie hizo trampa. "Actúen como verdaderos funcionarios y no permiten que bochincheros anden hablando y denigrándonos, porque hay un montón de candidatos bochincheros que quieren provocarlos", ha lamentado.

Ante esta situación Wellman ha solicitado a la comunidad internacional que "esté atenta" a los posibles abusos que se puedan cometer por parte de los funcionarios del Gobierno que serán candidatos en los comicios.

Olivo, por su parte, ha dicho que el TSE es la máxima autoridad en materia electoral. "Nosotros como organismo colegiado no podemos hacer menos que defender a esas autoridades electorales (Juntas Electorales Departamentales), que si bien son propuestas por los partidos políticos, nosotros verificamos que no tengan ninguna vinculación partidaria", ha argumentado.

LA JED DE LA UNIÓN

Los trabajadores de la JED del departamento de La Unión sufrieron el martes por la tarde un escrache por parte de simpatizantes del partido Nuevas Ideas, que se reunieron en las inmediaciones de la sede para proferir insultos con megáfonos.

De acuerdo con Marcos Ulises Vanegas Lazo, presidente de dicha JED, los trabajadores son objeto de acoso y hostigamientos desde el domingo. No obstante, han hecho hincapié en que trabajan con transparencia y han tratado de dialogar con los seguidores de Nuevas Ideas.

"Han instalado un canopy (carpa) enfrente. No podemos seguir trabajando si no se retiran. Estamos contra el tiempo, pero si no nos dejan trabajar tampoco podemos hacer nada", ha alertado Vanegas, que ha solicitado apoyo policial.

LA ONU LLAMA A DEJAR DE USAR LOS TRIBUNALES COMO "ARMA POLÍTICA"

A principios de noviembre el relator especial de la ONU para la Independencia de Magistrados y Abogados, Diego García Sayán, hizo un llamamiento al Gobierno de El Salvador para que deje de utilizar los tribunales como "arma política" y evite socavar las decisiones tomadas por las cortes.

En un comunicado, García instó al poder ejecutivo a "respetar la independencia del poder judicial y abstenerse de socavar su autoridad". Además, insistió en que las decisiones judiciales deben ser "aceptadas" y no "interpretadas por otros poderes del Gobierno".

"Los tribunales tampoco deben desacreditarse a los ojos del público utilizándolos como un arma para atacar a los miembros de los partidos políticos de la oposición", dijo en una intervención que se produjo tras un largo conflicto entre los dos poderes del Estado, que se ha intensificado a raíz de una serie de comentarios por parte Bukele.

García ha alertado a su vez de que el mandatario salvadoreño estaría tratando de presionar al poder judicial para acelerar los juicios contra figuras opositoras, por lo que expresó su preocupación al respecto, especialmente en lo referente al "acoso judicial contra Sigfrido Reyes y su familia".