Fútbol.- Toni Freixa: "Mi voluntad es que Messi continúe, pero no me quita el sueño"

MADRID, 25 (EUROPA PRESS)

El precandidato a la presidencia del FC Barcelona Toni Freixa ha señalado que la posible salida de Leo Messi del club no le quita el sueño y que, pese a que desea que siga, es algo que hablaría con el argentino en caso de ganar los comicios, previstos para enero de 2021.

"Lo más importante del Barça es el propio Barça. No dependemos de nadie. Messi lo ha sido todo y tiene que seguir, mi voluntad es que continúe, pero algún día tendrá que irse. Y el día que ocurra, ojalá sea nunca, pero no es una cuestión que me quite el sueño", aseguró en 'El Larguero' de la Cadena SER.

Freixa, que fue portavoz y miembro de la Directiva de Sandro Rosell y Josep Maria Bartomeu hasta que éste último le apartó del cargo, pide "analizar la situación" junto a Messi.

"Hay que mirarle a los ojos y ver lo que cada uno quiere y lo que el club le puede ofrecer. Hay que preguntarle si realmente quiere continuar, que estoy convencido de que sí", apeló.

Por otro lado, mostró su confianza en la continuidad de Ronald Koeman en el banquillo. "El entrenador es Ronald Koeman. El club necesita estabilidad. A Cruyff se le mantuvo después de dos temporadas que no fueron las mejores y luego vinieron 4 Ligas", recordó.

Sí tiene claro que, como presidente, no volvería a fichar a Neymar. "Por su rendimiento, no está ni entre los 30 mejores jugadores de Europa ahora mismo. Si fuera presidente, no lo ficharía", sentenció.