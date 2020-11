Fútbol.-Zidane: "El partido ante el Inter es importante, pero no de riesgo"

MADRID, 24 (EUROPA PRESS)

El entrenador del Real Madrid, Zinédine Zidane, no quiso catalogar el partido de este miércoles ante el Inter de Milán en la Liga de Campeones como "de riesgo", aunque sí es "importante", y dejó claro que van a "sufrir" en un duelo para el que no firma el empate.

"No lo considero de riesgo, es un partido importante y una oportunidad para hacer un buen partido", señaló Zidane este martes en rueda de prensa. "Creo que el equipo está bien y preparado, sabemos de la importancia del partido", añadió.

El técnico madridista también dejó claro que no piensa en el empate como bueno. "Nosotros siempre salimos a ganar. No hay que mirar el empate ni la derrota, lo importante es darlo todo en el campo", subrayó 'Zizou', que vuelve a Milán donde ganó su primera 'Champions' en 2016. "Son cuatro años de experiencia, pero no he cambiado nada en lo que soy y lo que quiero. Quiero seguir disfrutando de entrenar, es lo más importante para mí", confesó.

Tampoco quiso hacer demasiado caso a los malos resultados de su equipo cuando no puede jugar Sergio Ramos. "Sabemos de su importancia, pero las estadísticas hay que romperlas y no pensar en que no vamos a ganar porque no esté. Sabemos que es una final y de la situación de la clasificación, vamos a sufrir, pero estamos con ganas de sumar los tres puntos", remarcó.

"En el fútbol siempre está la parte física y la mental, y la mental es importante. Hay momentos donde tú estás muy fuerte y en los que puedan pasar cosas y las absorbas y te levantes, y otras en las que es más complicado. Es lo que estamos atravesando, pero no sólo nosotros, creo que todos los equipos tienen momentos complicados en esta temporada tan particular", consideró sobre las dudas que pueda ofrecer su equipo.

De todos modos, Zidane no cree que tuvieran "altibajos" contra el Inter en el duelo de Madrid. "Hubo dificultades, pero el equipo empezó y terminó bien, con dificultades porque enfrente había un equipo muy bueno", expresó. "Contra el Villarreal íbamos ganando hasta el 75 y al final, en una jugada, que puede pasar, te meten gol. No soy fatalista, esto es fútbol y trabajamos para mejorar las cosas defensivas para no encajar y para meter goles", añadió.