Portaltic.-Google Meet extiende los informes de participación a usuarios profesionales para saber quién ha seguido una llamada

MADRID, 25 (Portaltic/EP)

La plataforma de videollamadas Google Meet ha extendido su función de informes de participación, que permiten conocer quién se ha conectado a una reunión y durante cuánto tiempo, y los ha introducido también en los usuarios no educativos, como varias suscripciones profesionales.

Los informes de participación se lanzaron el pasado mes de septiembre para los usuarios educativos como una herramienta para que los profesores puedan comprobar los estudiantes conectados a sus clases, desde cinco hasta 250 usuarios. Estos informes se envían por correo electrónico al final de la reunión.

Los informes de participación llegan ahora a más usuarios de suscripciones profesionales a Google Meet, como ha anunciado Google a través de un comunicado, y además incorporan nuevas funciones.

Entre las novedades que llegan a los informes se encuentra la posibilidad de ver los datos de participación en tiempo real durante las reuniones a través de una pestaña dedicada que informará del número de personas conectadas y las vistas totales.

Los administradores de las empresas podrán decidir si los informes de participación están habilitados o no para su compañía, mientras que los organizadores de cada reunión podrán elegir también si quieren que se genere un informe desde la configuración de cada llamada o desde el calendario.

La función se difundirá durante los próximos 15 días entre los usuarios de las suscripciones de pago Google Workspace Essentials, Business Plus, Enterprise Essentials, Enterprise Standard y Enterprise Plus, además de los clientes de G Suite Enterprise for Education.