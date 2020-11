Francia.- Turquía rechaza "por completo" la resolución del Senado francés que reconoce la república de Nagorno Karabaj

Dice que Azerbaiyán respondió a la "agresión" de Armenia y pone en duda el papel del Grupo de Minsk por su "parcialidad"

MADRID, 26 (EUROPA PRESS)

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Turquía ha manifestado este jueves que "rechaza por completo" la resolución aprobada por el Senado de Francia para el reconocimiento de la república de Nagorno Karabaj y ha subrayado que dicha moción pone en entredicho el papel de Francia en el seno del Grupo de Minsk de la OSCE.

"La resolución aprobada ayer por el Senado francés sobre el conflicto de Nagorno Karabaj es un ejemplo de cómo se ignoran los principios más fundamentales del derecho internacional, la legitimidad y la justicia por motivos de política interna. La decisión no tiene fundamento y presenta acusaciones contra Turquía que rechazamos por completo", ha afirmado en un comunicado el departamento que dirige Mevlut Cavusoglu.

En este sentido, ha subrayado que la moción aprobada por la Cámara Alta del Senado galo supone "una clara señal" de la "parcialidad" en torno al conflicto de Nagorno Karabaj que tiene el Grupo de Minsk de la OSCE, que está copresidido por Francia, Estados Unidos y Rusia.

"Tras la agresión y las provocaciones que Armenia realizó primero en Tovuz y luego en Nagorno Karabaj, Azerbaiyán dio la respuesta necesaria y restableció su integridad territorial liberando sus territorios, que habían estado ocupados durante casi 30 años", ha explicado el Ministerio de Exteriores turco, en referencia a la última espiral bélica en la región cuya soberanía se disputan desde hace décadas Armenia y Azerbaiyán.

Además, ha subrayado que el resultado "sobre el terreno" tras los últimos enfrentamientos "se refleja en las resoluciones de Naciones Unidas y en la concreción de los derechos" de los azeríes, que estaban "reconocidos pero no materializados" por el proceso del Grupo de Minsk. "Las importantes resoluciones de Naciones Unidas regulan la retirada inmediata e incondicional de los armenios de los territorios ocupados azeríes", ha añadido.

El departamento que encabeza Cavusoglu ha hecho hincapié en que la petición del Senado francés para que Azerbaiyán se retire "de sus territorios" supone "una muestra de una compresión no realista, parcial y ridícula que no puede ser tenida en cuenta seriamente". "Esta decisión carece de sentido común, no puede explicarse con ninguna justificación razonable y limita la capacidad de Francia de contribuir verdaderamente a la resolución del caso", ha argumentado.

Además, ha confiado en que Francia "adopte una actitud constructiva para la estabilidad de la región sacando las conclusiones correctas". "Será suficiente con que haga un esfuerzo para alcanzar una solución permanente (en Nagorno Karabaj) de acuerdo con el derecho internacional y basada en las realidades existentes", ha añadido.

Por último, el Ministerio de Exteriores ha asegurado que Turquía está "lista para trabajar con otros socios como Francia" para contribuir a "la paz y la estabilidad regional garantizando" una solución al conflicto" en Nagorno Karabaj.

El Ministerio de Exteriores turco ha reaccionado así tras la resolución aprobada el miércoles por el Senado de Francia en la que insta al Gobierno galo a reconocer la república de Nagorno Karabaj. El texto fue ratificado por 305 votos a favor, uno en contra y 30 abstenciones.

La región de Nagorno Karabaj tiene mayoría de población armenia y está controlada 'de facto' por las autoridades armenias desde el final de la última guerra, en 1994, aunque forma parte oficialmente del territorio de Azerbaiyán, de acuerdo a las resoluciones de Naciones Unidas. Azerbaiyán se niega a reconocer la autoproclamada república de Nagorno Karabaj, que no cuenta con reconocimiento internacional.