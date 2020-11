Fútbol.-El Atlético no culmina su monólogo

Los rojiblancos hipotecan su pase a octavos tras empatar con un rocoso Lokomotiv

MADRID, 25 (EUROPA PRESS)

El Atlético de Madrid empató este miércoles contra un defensivo Lokomotiv de Moscú (0-0) en la cuarta jornada de la Liga de Campeones y complicó su presencia a los octavos de final después de un monólogo que no supo completar pese a la infinidad de ocasiones del equipo de Diego Pablo Simeone, que echó mucho de menos a sus hombres de ataque.

El dominio fue absoluto y las ocasiones se le cayeron de los bolsillos a un Atleti que mereció mejor suerte, pero no encontró el camino de meter mano al cuadro moscovita. Un empate que no entraba en los planes y que obligará a los colchoneros a no fallar en su partido ante el Bayern o ganar al Salzburgo en la última jornada fuera de casa.

Los rojiblancos salieron en tromba, achicando a los rusos en su área y generando ocasiones desde el primer minuto. Carrasco fue el más activo por ambos costados aunque siempre te topase con Guilherme. Las paradas del brasileño fueron lo único rescatable de un Lokomotiv que no inquietó a Oblak en ningún momento. El escenario era más que favorable para el Atleti en la primera parte.

De hecho, en apenas diez minutos los de Simeone habían encerrado a su rival y le habían sometido a la velocidad de Llorente y Joao Félix. El daño era total, pero el marcador seguía sin moverse. Ni tan siquiera con dos tiros desde la frontal que detuvo Guilherme. A la media hora volvió a probar fortuna Carrasco, a quien antes le habían sacado un balón bajo palos cuando ya se cantaba gol en el Metropolitano.

El equipo entrenado por Marko Nikolic renegó del balón y apostó por el balón en largo para intentar comprometer a la zaga de los locales. Nada que preocupase a un Atleti que recibió su primer disparo en contra a 15 minutos del final. Para entonces Koke ya había visto cómo le anulaban un gol por un ajustado fuera de juego. El 0-1 se resistía y el VAR privaba a los madrileños de tomar ventaja en el luminoso.

En su partido número 100 en Europa con los rojiblancos, Koke fue el más listo de la clase tras aprovechar un rechace a disparo de Carrasco, pero el vídeo demostró la posición antirreglamentaria. Minutos después le tocó a Joao Félix, que reclamó penalti en una acción con Cerqueira que se quedó sin castigo. No había forma de tumbar la defensa monolítica de los rusos.

A diez del final llegó otra clarísima, esta vez en botas de Savic, que lo intentó con una vaselina que sacó un defensor con muchos problemas. Y cuando llegaba el 90 apareció la cabeza de Giménez en un córner, el mejor argumento para un Atlético que encomendó toda su producción ofensiva al balón parado. Pero ni con esas. El marcador no se movió.

Así terminó el partido, con incluso algún susto del Lokomotiv, que volvió a dar con la tecla para impedir que los rojiblancos se llevasen la victoria este miércoles, al igual que en el partido de ida. Una especie de Qarabag, tres años después, que hipoteca, con un alto tipo de interés, el futuro rojiblanco en la máxima competición continental.

FICHA TÉCNICA.

–RESULTADO: ATLÉTICO DE MADRID, 0- LOKOMOTIV MOSCÚ, 0.

–ALINEACIONES.

ATLÉTICO DE MADRID: Oblak; Trippier, Savic, Giménez, Lodi (Hermoso, min.60); Llorente (Lemar, min.60), Koke, Saúl, Carrasco (Camello, min.80); Joao Félix y Correa.

LOKOMOTIV MOSCÚ: Guilherme; Zhivoglyadov, Corluka, Cerqueira, Rybus; Ignatyev, Krychowiak, Kulikov, Miranchuk (Magkeev, min.76); Kamano (Rybchinskiy, min.76) y Zé Luís.

–ÁRBITRO: Slavko Vincic (SVN). Sin amonestados.

–ESTADIO: Wanda Metropolitano.

–OBSERVACIONES: Se guardó un minuto de silencio en memoria de Diego Armando Maradona, fallecido este miércoles a los 60 años.