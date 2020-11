Puebla, en alerta por repunte de contagios por Covid

La curva de contagios por Coronavirus nuevamente va en aumento, pues este jueves se reportaron 210 positivos más para llegar a un acumulado de 41 mil 66 poblanos que han sido infectados. La capital poblana ha cambiado a color naranja, lo que significa que está en riesgo alto.

El subsecretario de Transparencia y Gobierno Digital, Jesús Ramírez Díaz explicó que, de acuerdo con el sistema de monitoreo regional implementado desde mayo, de las seis en que se divide al estado, cinco se encuentran en color amarillo, con tendencia a la baja.

Sin embargo, la que corresponde a la capital y zona conurbada del estado, que concentra el 79% de los casos confirmados, se encuentra en color naranja, con un riesgo alto y con tendencia ascendente.

El funcionario explicó que el punto más alto de contagios se registró a finales de junio, durante la segunda semana de agosto, luego de la primera reapertura, los casos positivos fueron descendiendo y para finales de octubre e inicios de noviembre se tuvo una meseta.

No obstante, Ramírez Díaz consideró que los aumentos en el número de infectados se derivaron por la aglomeración de personas durante los fines de semana largos y el programa del Buen Fin.

“Se deben reforzar todas las medidas para la contención de esta tendencia al alza, no exponencial, pero que sí se ha visto durante noviembre”, dijo.

A su vez, el gobernador Miguel Barbosa Huerta destacó que, si el estado regresa al color rojo en el semáforo epidemiológico, será complicado volver a parar la actividad económica.

“No bajemos la guardia, la gente tiende a relajar pronto los mecanismos que de alguna manera (…) cuando se habla de una vacuna tal parece que ya podemos hacer todo porque ya viene, no es así”, comentó.

Y es que dijo, aún con la vacuna, el proceso de aplicación será complejo, pues refirió que si se actúa con eficiencia y organización, hasta 10 millones de mexicanos se podrán vacunar al mes.

El mandatario poblano agregó que entiende que la sociedad está afectada por la pandemia, pero tanto en los comercios, como en las familias deberán continuar con las medidas para evitar un riesgo mayor.

“Yo no he descansado un solo día, en mi oficina hay señales marcadas de sana distancia, usamos cubrebocas, yo no salgo a restaurantes, a centros colectivos, no quiero provocar la impresión de que sea yo quien no acate las disposiciones”, dijo.

Aumenta ocupación en hospitales

El secretario de Salud, Antonio Martínez García reportó este 26 de noviembre 210 casos nuevos de Covid-19, así como nueve muertes más que suman cinco mil 289 defunciones.

Resaltó que el ingreso a los hospitales ha reflejado un repunte importante; tan sólo en las últimas 24 horas se internaron en los hospitales públicos 33 personas más.

De estos, 929 se mantienen activos en 57 municipios, mientras que 408 poblanos se encuentran hospitalizados, 74 conectados a un ventilador de respiración asistida.

Destacó que el nosocomio más saturado de pacientes es el Hospital General de Zacatlán, con el 50%; seguido del ubicado en Cholula, con el 48%; Teziutlán, 22%, así como Huejotzingo y Tehuacán, al 20% cada uno.

Mientras que el de Tecamachalco tiene una ocupación del 13%; el de Izúcar de Matamoros 10%; y Acatlán con 9%. El Centro de Salud y de Servicios Ampliados (Cessa) de Cholula tiene una ocupación del 27%.