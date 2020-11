AMP.- Fútbol.- Ayuntamiento pide al Valencia pasos para el nuevo Mestalla o en mayo se sustituirá o resolverá la ATE

VALÈNCIA, 27 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento exige al Valencia CF que dé "un paso concreto" para la construcción del nuevo Mestalla, ya que en mayo acaba el plazo para que el promotor cumpla con sus obligaciones. Si no lo hace, la reglamentación es "clara: sustitución (del promotor) o caducidad de la Actuación Territorial Estratégica (ATE)" que contempla esta instalación.

Así lo ha manifestado el alcalde, Joan Ribó, en declaraciones a los medios junto a los vicealcaldes, Sandra Gómez y Sergi Campillo. El primer edil ha evidenciado la "preocupación" del consistorio –expresada también a la Generalitat Valenciana en una reunión mantenida con el conseller de Infraestructuras, Arcadi España,– por que no haya ninguna señal que la propiedad del València para acabar el nuevo estadio.

En su intervención, Joan Ribó ha leído la resolución de la Conselleria de Infraestructuras publicada en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) el 15 de mayo de 2015 sobre la aprobación del plan de la ATE 'València Club de Fútbol', que entró en vigor quince días después y cumplirá su plazo en mayo de 2021.

La normativa contempla, ha incidido, que el incumplimiento de los plazos de ejecución por parte del promotor "determinará su sustitución o la caducidad de la ATE, y la incautación de las garantías prestadas previa audiencia al interesado".

"El tiempo se acaba", ha remarcado el alcalde, que ha subrayado que la corporación local "no está dispuesta a continúe perdurando esta situación sin que se quiera dar ningún signo de querer avanzar" y que, si los tiempos no se cumplen, tendrá que actuar.

Preguntado por cuál sería el paso mínimo que debería dar el Valencia para que el Ayuntamiento flexibilizara su postura, Ribó ha comentado que "no va a poner un línea roja", para precisar seguidamente que "la línea roja es que tenemos una ley que hay que cumplir". "La ley obliga a estos tiempos y si no se cumplen hay una serie de medidas; el tiempo se acaba", ha insistido el alcalde, que ha instado a los responsables del Valencia a que "se lo piensen muy bien".

"Hasta ahora no hemos visto ningún paso y es imprescindible que el Valencia de pasos en el sentido de que la ATE se ponga en marcha; hay muchas fases por hacer, no decimos que tiene que estar acabado, sino que hay pasos legales, administrativos, de obras etc. y todo tiene una relación. Tenemos una ley que hay que cumplir y quiero que lo sepa muy claro la dirección del Valencia y que lo entiendan todos los aficionados. Nos estamos poniendo serios para garantizar los derechos de miles de aficionados", ha aseverado.

Acerca de si le ha trasladado este mensaje al propietario, Peter Lim, o el presidente del club valencianista, Anil Murthy, Ribó ha recordado que ya hubo una reunión oficial en la que se le manifestó "de manera muy clara". "Hemos hablado con ellos y ellos saben lo que tienen que hacer. Nosotros no tenemos que ir todos los días a hablar con ellos y ellos lo que tienen que hacer es trabajar", ha recalcado el alcalde, que ha apuntado que Murthy pidió una prórroga de la ATE a lo que el consistorio le respondió "muy claramente que no".

Ribó ha hecho notar que aún falta medio año para que se consume "la no ejecución" de las obligaciones del promotor, un escenario con el que el Ayuntamiento empieza a trabajar. Y tiene "una variedad de opciones". "Vamos a estudiarlas en función de los intereses de los aficionados, de la ciudad y si puede coincidir con los de la dirección estupendo, pero lo que nos interesa a nosotros son los de la ciudad y los de los aficionados. A partir de ahí tenemos argumentos legales claros", ha dicho.

El primer edil –que ha citado también al president de la Generalitat Ximo Puig para resaltar la voluntad de "trabajar codo con codo en este tema"– ha confirmado que una plataforma de empresarios supuestamente interesados en una posible compra del Valencia le ha solicitado una reunión.

Ribó ha comentado que espera encontrarse con ellos la semana que viene, si las agendas lo permiten, porque tiene "mucho interés". Ha añadido que le parece "una buena idea", aunque ha puntualizado que eso tiene "sus procesos a nivel económico" en los que el Ayuntamiento "no puede incidir".

"PELIGRO Y MALA IMAGEN"

Por su parte, Sandra Gómez ha remarcado que una vez resuelta la ATE o hecha la sustitución "no quiere decir que se vaya a quedar ahí", puesto que todo constructor tiene obligaciones. Dichas obligaciones, ha precisado, serían o construir o derribar. Lo que no se va a permitir, ha aseverado, es que el campo quede inacabado porque sería "un peligro" y "una mala imagen a todo el barrio de Benicalap".

Ha agregado que el Valencia CF "va a ser propietario de dos estadios y lo lógico es que acabe el Nou Mestalla". "Desde el Ayuntamiento no permitiremos que quede sine die inacabado", ha advertido la vicealcaldesa, que ha subrayado que la ciudad "ha sido muy generosa" con el Valencia, "en primer lugar con la recalificación de los terrenos del antiguo estadio, que hoy día sería algo muy cuestionable".

"Pero también –ha apostillado– no ejecutando la sentencia de derribo de las gradas del viejo Mestalla porque había un compromiso de trasladarse al nuevo estadio. Y lo único que pide la ciudad es que se traslade al nuevo estadio, algo "lógico y de sentido común", ha concluido.