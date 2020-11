Chile.- El poeta Raúl Zurita depositará hoy su legado en la Caja de las Letras

MADRID, 27 (EUROPA PRESS)

El poeta chileno Raúl Zurita, premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana 2020 –galardón que ha recogido de manos de la reina emérita en el Palacio Real– depositará este viernes 27 de noviembre su legado en la Caja de las Letras del Instituto Cervantes.

Zurita (Santiago de Chile, 1950) depositará un legado personal en la caja de seguridad número 1.585 de la Caja de las Letras, antigua cámara acorazada de la sede central del Instituto Cervantes. Estará acompañado por el director del Cervantes, Luis García Montero.

A continuación, en el salón de actos, se celebrará el recital literario Leyendo con Raúl Zurita, en el que el autor de Purgatorio declamará algunos de sus poemas más célebres. Presentará el acto el también poeta García Montero.

Precisamente, Zurita reconocía con humor este pasado miércoles en una entrevista con Europa Press que cree en el lenguaje inclusivo "siempre y cuando no lo fuercen". "No me gusta el 'todos y todas' ni las palabras que incluyen unas equis y cosas extrañas: que no me cambien tanto el lenguaje", señalaba el autor.

Zurita ha defendido la importancia de las lenguas, resaltando que su prohibición es "como prohibir el aire". "No se puede prohibir ninguna lengua y me refiero tanto al castellano como al catalán, al gallego o al vasco. Prohibir por ejemplo el inglés en América Latina sería algo absurdo", ha indicado.

Así, ha defendido que las lenguas suponen "una forma de expresión que carga con toda una historia", por lo que eliminarlas supondría que "desaparecería un mundo" con ellas. "Me parece absurdo prohibir, habría que fomentar todas", ha asegurado el autor.

Respecto a ese 'patrimonio común' de las letras entre Iberoamérica y España que el jurado ha reconocido en el fallo. Zurita ha lamentado que "siempre haya un desconocimiento mutuo". "Es lamentable, creo que todos tenemos un idioma común y la lengua madre y cada uno va encontrando sus particularidades. Pero hay una cosa más general, que es la lengua que hablamos, y en eso estamos todos unidos", ha destacado.

Zurita recogió "con orgullo y pudor" el XXIX Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana, de manos de Su Majestad la Reina Doña Sofía, en un acto celebrado en el Salón de Columnas del Palacio Real de Madrid en el que también participaron la presidenta de Patrimonio Nacional, Llanos Castellanos, y el rector de la Universidad de Salamanca, Ricardo Rivero, como representantes de las instituciones que convocan el galardón.

Es uno de los poetas hispanoamericanos más destacados de la segunda mitad del siglo XX. Además de esta XXIX edición del Premio Reina Sofía, ha recibido galardones como el Premio Nacional de Literatura de Chile 2000 o el Premio Iberoamericano de Poesía Pablo Neruda 2016.