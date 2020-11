AMLO reitera que planta cervecera de Constellation Brands no operará en Mexicali

El presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró que la planta cervecera de Constellation Brands en Mexicali, Baja California, no operará en esa ciudad, ya que así lo decidió la gente en marzo pasado por medio de una consulta popular, esto lo afirmó durante su gira de trabajo por Baja California.

Aprende a proteger tus aparatos electrónicos en casa Las variaciones de voltaje son más comunes de lo que podrías pensar, por eso hay que tomar medidas para evitar que tus flamantes compras del Buen Fin se estropeen.

“Como sabemos había una inconformidad desde que se entregaron los permisos por el gobierno anterior para la operación de esta cervecera, nos comprometimos a llevar cabo una consulta para que el pueblo resolviera como corresponde en una democracia. La gente expresó su sentir acerca que no quería que se construyera y operara esa planta por la falta de agua, por eso se tomó la decisión que no se iba a otorgar el permiso, ese es el compromiso”, dijo al inicio de su discurso.

Por lo que pidió a la población tener confianza en su palabra respecto a este caso, también solicitó a la secretaria del Medio Ambiente, María Luisa Albores, que se encargue en definitiva de resolver ese tema.

“Lo expreso con toda claridad, para que no haya ningún tipo de desinformación, nosotros tenemos palabra, no somos iguales a los conservadores hipócritas del doble discurso y doble moral, la congruencia es fundamental, le digo a la gente de Mexicali que tenga la confianza que esa planta no se va a abrir; le pido María Luisa Albores que actúe para que de conformidad con la ley se resuelva en definitiva este asunto”.

¿Cómo ahorrar dinero al surtir la despensa? Aprende a economizar en el súper sin descuidar las necesidades de tu familia

En abril pasado la compañía dio a conocer que tuvo un diálogo con el gobierno federal para definir los siguientes pasos de su proyecto de construcción de la planta en Mexicali.

Foto: Omar Martínez | Cuartoscuro

"Continuaremos trabajando con las autoridades en búsqueda de un acuerdo que beneficie a todas las partes. Reiteramos nuestro compromiso con las comunidades de las que formamos parte, con nuestros colaboradores y con los cientos de proveedores locales que forman parte de nuestras cadenas de valor en el país", manifestó la empresa.

Mientras que López Obrador aseguró que en la reunión con los directivos de Constellation Brands, “platicamos en un ambiente de respeto. Fue buena la reunión, abriendo posibilidades: una la denuncia jurídica y acudir a tribunales, la otra la vía de la conciliación y ellos aceptaron la segunda".

TE RECOMENDAMOS:

CDMX con alerta al límite del semáforo rojo; ampliarán QR a otros giros Incrementarán el número de pruebas de Covid-19. Se pretende realizar 20 mil test diarios con el fin de aislar a positivos a coronavirus.

Narcomenudeo crece durante la pandemia De enero a octubre se abrieron 63 mil 889 carpetas de investigación, 8.2% más que en el mismo periodo de 2019; alza, por política contemplativa del gobierno: especialistas

México, dentro del top ten del ranking de la FIFA El combinado nacional escaló a la novena posición, luego de los triunfos ante Corea del Sur y Japón este noviembre