Fútbol.- Machín: "El Real Madrid es el equipo más dominador de LaLiga, no nos perdonaría ninguna ventaja"

MADRID, 27 (EUROPA PRESS)

El entrenador del Deportivo Alavés, Pablo Machín, ha advertido de que deben ofrecer su "mejor versión" si quieren tener alguna opción de "puntuar" este sábado en el Alfredo Di Stéfano ante el Real Madrid, el equipo "más dominador" de LaLiga Santander, y ha apelado a ser "solidarios" y jugar "como conjunto" ante un rival que "no perdonaría" que le diesen cualquier "ventaja".

"Tenemos ganas de competir. Sabemos que tenemos un partido difícil, pero a la vez ilusionante. Queremos dar nuestra mejor versión para ser un equipo competitivo, que es la única manera que tenemos de poder puntuar ante un equipo con el potencial del Real Madrid", declaró en rueda de prensa. "Seguro que nos encontraremos a un Madrid muy dominador, con mucha velocidad en las bandas. Tienen muchas variantes. Tenemos que ser un equipo sólido y con un rendimiento máximo de nuestras capacidades", añadió.

Además, el técnico soriano restó importancia a los "albibajos" de los madridistas, algo "habitual" en equipos que juegan tantos partidos, y se mostró convencido de que se encontrarán con el Real Madrid que dominó claramente al Inter el pasado miércoles en Champions (0-2). "Es el Madrid que nos esperamos. Sabemos que dentro de un partido hay muchas fases y tenemos que encontrar la nuestra, en la que podamos sorprender al Real Madrid, ya sea porque ellos bajen su nivel de concentración o porque nosotros tengamos capacidad para hacer daño. Tenemos que estar dentro del partido, es la única manera de sacar algo positivo", apuntó.

Tampoco le preocupa el once que pueda presentar Zidane, y que en base a los jugadores que saque realizará "retoques". "Teníamos bastante claro que después del partido del pasado miércoles no estarían los mismos futbolistas. Tiene una plantilla de enorme calidad, que es amplia aunque tengan bajas por lesión. Zidane rota mucho y es muy difícil saber qué once te va a sacar, por eso lo mejor es potenciar nuestras potencialidades y ser un equipo sólido", manifestó.

"Siempre soy optimista, porque creo en la capacidad de los futbolistas a los que entreno. Nos debemos fijar en la trayectoria, y hemos demostrado que cuando somos solidarios, cuando jugamos como equipo, estamos capacitados para sacar buenos resultados ante cualquier rival. Eso es lo que me da confianza, pero no significa que podamos estar confiados, porque en el momento que demos ventaja a cualquier rival estamos perdiendo potencialidad; ante el Real Madrid no nos perdonarían. A ver si somos capaces de plasmar la mejor versión del Alavés", continuó.

En este sentido, recordó que los rivales "siempre condicionan" y, cuanto más potencial tienen, "todavía más". "Otra cosa es que nosotros queramos ser un equipo reconocible y nos queramos fijar más en lo que estamos trabajando, demostrando de lo que somos capaces. Siempre queremos ser un equipo agresivo, ambicioso, unas veces se puede hacer desde una primera presión muy adelantada y otras veces intentando aprovechar los espacios que nos puedan dejar los rivales", expresó.

"El Real Madrid es el equipo de LaLiga más dominador, lo dicen los estadísticas. Es el equipo que más tiros a portería hace y tiene muchas variantes tácticas. Es capaz de jugar en corto desde atrás, tiene excelentes centrocampistas que dominan como nadie el pase en corto y, sobre todo, el cambio de orientación para buscar la velocidad de los futbolistas en banda. Si dejamos espacios, la profundidad la saben atacar muy bien. Lo que tenemos que tener claro es que, dependiendo de en qué situación de partido estemos, debemos estar siempre juntos, ya sea presionando arriba o cerca de nuestro área. Debemos ser un equipo sólido y jugar como equipo, dejando poco espacio entre líneas, porque si no se lo pondremos más fácil al Real Madrid", analizó.

Por otra parte, Machín habló del positivo por coronavirus de Manu García, que se perderá el duelo igual que el contagiado Burgui y el lesionado Pere Pons. "Son situaciones a las que, por más que sean inesperadas y poco agradables, nos tenemos que ir acostumbrando, no estamos fuera de la sociedad. Si la COVID-19 nos está invadiendo, de una manera u otra tenemos que estar preparados para que también llegue a la pseudoburbuja que tenemos aquí. Lo bueno es que somos unos privilegiados y estamos supercontrolados", manifestó.

Finalmente, reconoció que la baja del capitán les lastra bastante. "Si ya andábamos justos en la posición de pivote con la lesión de Pere Pons, ahora se juntan dos en la misma. Es un poco más lioso a la hora de intentar buscar sustitutos", concluyó.