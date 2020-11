Fútbol.- Rivaldo: "Prometer a Neymar es más estrategia que realidad"

BARCELONA, 27 (EUROPA PRESS)

El exjugador del FC Barcelona Rivaldo ha comentado que prometer fichar a Neymar de nuevo para el Barça es una "estrategia" electoral, en pleno proceso de elecciones a la presidencia del club, que no una "realidad".

"Lo de prometer que se va a fichar a Neymar me parece más una estrategia de marketing para salir en las noticias que una posibilidad real", aseguró rotundo Rivaldo.

El embajador de Betfair y compatriota de Neymar recordó que el jugador ha asegurado ser "feliz" en París. "El Barcelona tiene problemas económicos. Así que anunciar que Neymar va a fichar por el Barcelona, cuando ni el PSG, ni sus agentes han dicho nada, es sólo una forma de ganar notoriedad en este proceso electoral", añadió.

En cuanto a la figura de Leo Messi y su peso en el equipo, cree que el Barça debe ir acostumbrándose a jugar sin él. "En algunos momentos de esta temporada, Messi ya no estará para solucionar los problemas. Es momento para que otros se luzcan e incluso para que el equipo se acostumbre a jugar sin Messi", apuntó.

"Es normal que Koeman le dé descanso, pero si yo fuera el entrenador del Barcelona, querría tener a Messi en el césped todo el tiempo", añadió sincero.

Por otro lado, Rivaldo se mostró afectado por la muerte de Diego Armando Maradona. "Conocer personalmente a Maradona fue uno de los momentos más maravillosos de mi vida deportiva. Me tenía mucho cariño y siempre que podía, lo demostraba en los medios. A mí, que lo admiraba cuando era pequeño y me fijaba en su forma de jugar con la zurda, como yo", recordó.

"Me puse a escuchar los mensajes de audio que me mandó por última vez y no podía creerme que el Diego que me estaba hablando hubiera muerto y no estuviera más con nosotros. Siempre fue cariñoso con Pelé o con Edmundo. Daba igual la rivalidad Brasil-Argentina. Le vamos a echar de menos", añadió.