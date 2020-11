Fútbol.- Zidane: "Queremos un espectáculo como antes, pero muchas cosas han cambiado"

"Creo en mí y los jugadores creen en mí"

Confirma la baja de Carvajal ante el Alavés

El entrenador del Real Madrid, Zinédine Zidane, ha recordado que el apretado calendario ha hecho que "muchas cosas" hayan "cambiado" en el fútbol, y que por eso no se puede ofrecer "un espectáculo como antes", y ha apelado a "cuidar al jugador" por encima de todo, además de afirmar que la victoria del pasado miércoles en Milán es el "camino a seguir".

"Tengo a 24 jugadores y voy a contar con todos. Necesitamos que todos estén listos para competir. Estamos solo al principio. Queremos un espectáculo como antes, pero muchas cosas han cambiado. Lo que me importa es cuidar al jugador, de verdad. Cuando un jugador mío está lesionado sufro, porque sé que lo que quiere es entrenar y ayudar al equipo. Ahora es un tiempo con muchos partidos. Cuidado", declaró en rueda de prensa.

Así, el técnico francés reiteró que los van a "necesitar" en esta larga temporada, antes de alabar el trabajo de sus futbolistas en el duelo ante el Inter (0-2). "Queremos la solidez del otro día en Milán, estuvimos muy bien. Hay que repetir y pensar únicamente en lo que estamos haciendo bien como equipo. Mañana es otra final. (El Alavés) Es un equipo que nos lo va a poner complicado. Son tres puntos importantes porque lo queremos seguir haciendo bien", manifestó.

"El planteamiento fue muy bueno, pero los jugadores interpretaron muy bien el partido. Hicimos fenomenal los 25 primeros minutos once contra once. Después, bien también diez contra once, que a veces puede ser más difícil. Estuvimos concentrados, que es lo más importante. Hasta el final, no arriesgamos nada, defendimos todos juntos, portería a cero, tuvimos ocasiones… Es el camino que queremos seguir", dijo respecto a la "final" en el Giuseppe Meazza.

Además, recordó que no se trató de un cambio de actitud. "No es problema de actitud ni de querer, siempre queremos. Esto es fútbol. Los jugadores podemos, dentro de un partido, tener dificultades. Sabemos que si hacemos las cosas juntos y con concentración somos muy difíciles de ganar. La regularidad en el fútbol es lo más complicado. Tratamos de trabajar cada día la concentración, teniendo poco tiempo. Queremos mejorar las cosas en el partido", dijo. "Nosotros somos juzgados en cada partido, tenemos que aguantarlo, pero a lo nuestro. Tenemos que sacar lo mejor de nosotros", añadió.

"La confianza te permite ser regular en el fútbol. La confianza la tenemos, pero contra el Real Madrid los equipos salen más que a tope, por eso no podemos bajar ni un minuto de concentración. Tenemos que estar al 150%. Si estamos al mismo nivel de entrega, de físico y de concentración, nuestra calidad puede hacer la diferencia", manifestó.

En este sentido, conoce la clave de la recuperación. "Creo en mí y los jugadores creen en mí y en el equipo. Somos un equipo. Soy muy positivo, estoy en un equipo increíble y lo estoy aprovechando. Cuando no sale bien, el sol siempre sale. Es la vida. Simplemente continuamos trabajando. Si estamos concentrados en lo que estamos haciendo, podemos tener resultados increíbles", expresó.

CONFIRMA LAS BAJAS DE CARVAJAL, BENZEMA Y RAMOS

Por otra parte, Zidane confirmó que el lateral Dani Carvajal padece "molestias" y que no va a estar ante el Alavés, lo mismo que Karim Benzema y Sergio Ramos. "Carva tiene algo y vamos a sacar ahora el parte médico. No te voy a decir lo que tiene. Hasta cuándo, no lo sé, no soy doctor. Tiene molestias. Lo de Karim era más tiempo, pero lo importante es que esté bien para volver con el equipo. No vamos a arriesgar tampoco con Sergio; la sensación es buena y veremos cuándo vuelve con el equipo, pero de momento no va a estar", indicó.

El preparador madridista alabó, por otra parte, el estado de forma del centrocampista noruego Martin Odegaard. "Le veo bien. Es un jugador con calidad, y poco a poco está demostrando lo que es como jugador. Lo que me importa es lo que hacemos como equipo, porque si hacemos las cosas juntos somos difíciles de ganar", subrayó.

Respecto a si habrá cambios en el equipo en los próximos mercados por la edad de plantilla, Zidane fue claro. "Aquí no hay épocas. Siempre hay que rendir, estar concentrados. Nosotros sabemos que no paramos nunca. Que haya más 'ancianos'… Siempre va a haber cambios en una plantilla cada cierto tiempo. Los jugadores lo que quieren es competir, y de momento tenemos estar plantilla; hasta cuándo, no lo sé. No hay que cambiar nada", expuso, antes de hablar de su retirada como jugador. "Cada uno lo lleva dentro. Después de 34 años lo quería dejar y lo dejé, pero otros quieren seguir porque saben que pueden dar más todavía", insistió.

Por último, volvió a lamentar el fallecimiento de Diego Armando Maradona. "Yo tengo mi opinión de quién es el mejor. Hemos perdido a un jugador que era la hostia. Unos dirán que es mejor Pelé, otros Cruyff, otros Messi, Ronaldo… Todos son fenómenos. Ahora es un día triste porque hemos perdido a una persona importante en el mundo entero y en fútbol, único. Vamos a respetar su memoria y a toda la gente que le ha querido", finalizó.