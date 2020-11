Portaltic.-El príncipe de Arabia Saudí comprará el 51% de la compañía de videojuegos SNK

MADRID, 27 (Portaltic/EP)

El príncipe heredero de Arabia Saudí, Mohammed bin Salman, ha anunciado que comprará el 51 por ciento la compañía japonesa de videojuegos SNK, responsable de sagas como Metal Slug y King of Fighters.

El acuerdo, al que se ha llegado a través de la fundación 'MiSK Charity' de bin Salman, estipula la compra de una participación inicial del 33,3 por ciento de las acciones de SNK, por un precio de más de 181 millones de euros (813 millones de riales saudíes).

Asimismo, MiSK se hará también en el futuro con un 17,7 por ciento de acciones adicional de SNK, hasta llegar a una participación mayoritaria del 51 por ciento.

El objetivo de esta adquisición se enmarca "dentro de la estrategia (de la fundación MiSK) para maximizar el impacto en la juventud saudí", como ha anunciado la fundación de bin Salman en un comunicado.

SNK ha colaborado antes con esta entidad en el desarrollo de videojuegos y contenidos de animación, así como en la formación de cursos de programación de videojuegos para jóvenes saudíes.

La desarrolladora de videojuegos japonesa, creada en 1973, es conocida por la creación videojuegos como Metal Slug, Fatal Fury, Art of Fighting y The King of Fighters, todos ellos para la consola arcade Neo-Geo y que después han llegado a las generaciones posteriores.