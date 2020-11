Baloncesto/NBA.- Michael Jordan dona dos millones de dólares de 'The Last Dance' a bancos de alimentos

NUEVA YORK (ESTADOS UNIDOS), 2 (tca/dpa/EP)

El exjugador de baloncesto estadounidense Michael Jordan ha donado dos millones de dólares -más de 1.670.000 euros- de los beneficios logrados por su serie documental de ESPN 'The Last Dance' a bancos de alimentos locales de Carolina del Norte, Carolina del Sur y Chicago, informó el semanal estadounidense Variety.

"En estos tiempos difíciles y en un año de dificultades inimaginables debido a la COVID-19, es más importante que nunca hacer una pausa y agradecer todo. Me enorgullece estar donar las ganancias adicionales de 'The Last Dance' a Feeding America y sus bancos de alimentos en las Carolinas y Chicago para ayudar a alimentar a los hambrientos de Estados Unidos", explicó Jordan en un comunicado.

Feeding America agradeció el "regalo increíble" de la exestrella de Chicago Bulls. "La leyenda de la NBA Michael Jordan ha donado dos millones de dólares para ayudar a nuestros vecinos a enfrentarse al hambre. Cada acción marca la diferencia", escribió la asociación en la red social Twitter.

Según informaciones de medios norteamericanos, Jordan se embolsó más de cuatro millones de dólares -3,34 millones de euros- por su participación en la serie documental ganadora del Premio Emmy que narra su última temporada con Chicago Bulls.

Jordan anunció previamente que donaría todas sus ganancias de la serie a 'Friends of the Children', una organización sin ánimo de lucro dedicada a romper el ciclo de la pobreza generacional.

El multimillonario nacido en Brooklyn también se comprometió recientemente a donar 100 millones de dólares -más de 83 millones de euros- durante los próximos 10 años a organizaciones dedicadas a luchar por la igualdad racial.

Los esfuerzos filantrópicos llegaron tras sus declaraciones condenando el asesinato de George Floyd por parte de la policía de Mineápolis el 26 de mayo. "Las vidas de los negros importan. Esta no es una declaración controvertida. Hasta que el racismo arraigado que permite que las instituciones de nuestro país fallen esté completamente erradicado, seguiremos comprometidos en proteger y mejorar la vida de la gente negra", señaló entonces.