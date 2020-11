Portaltic.-Consejos para evitar estafas y comprar productos de segunda mano 'online' de forma segura

MADRID, 28 (Portaltic/EP)

Con la llegada de la pandemia de la Covid-19 y las medidas que hay que llevar a cabo para evitar la propagación del virus, como el distanciamiento social o evitar aglomeraciones, son muchas las personas que este año prefieren hacer la mayoría de sus compras a través de Internet, en lugar de tiendas físicas.

En este sentido, los usuarios acudirán a sus tiendas 'online' favoritas para hacerse con su consola de última generación preferida o el último móvil lanzado por la marca que más les gusta, aunque también serán muchos los que acudan a tiendas 'online' de segunda mano, ya sea por comprar productos más baratos o porque son más sostenibles.

Sin embargo, los consumidores no son los únicos que ponen sus miradas en el 'eCommerce', ya que los ciberdelincuentes también aprovechan el incremento de las compras 'online' para llevar a cabo estafas y fraudes.

Por ello, la compañía de compraventa geolocalizada Wallapop ha ofrecido una serie de consejos que hay que tener en cuenta a la hora de realizar compras a través de Internet para evitar ser víctimas de estafas, que pueden aplicarse tanto su servicio de compraventa como al comercio 'online' en general.

Con la Covid-19 en mente, una de las cosas más importantes que deben hacer tanto compradores como vendedores para lograr una compra segura es desinfectar el envío antes de empaquetarlo, así como tener las manos limpias antes de manipular el producto, en el caso del vendedor, y que los compradores lleven a cabo el mismo proceso cuando lo reciban.

Para evitar estafas y fraudes, es recomendable que los usuarios desconfíen de las gangas, sobre todo en productos tecnológicos, ya que son aquellos que suelen tener los precios más elevados, y es posible que se trate de una falsificación o pueda dirigir a un sitio fraudulento.

A la hora de comprar productos en Internet, los usuarios también deben evitar las transacciones o transferencias inmediatas, y tomarse su tiempo para valorar si se trata del producto que desea adquirir y si reúne las condiciones que quiere.

En este sentido, Wallapop retiene el importe de la operación hasta que el comprador recibe el producto y verifica que se encuentra en buen estado. El comprador también cuenta con 48 horas para abrir una disputa y pasado ese plazo se le entregará el importe al vendedor.

Para comprobar que el producto que el usuario desea comprar es el que aparece en la foto, es recomendable iniciar una conversación con el vendedor para conseguir más imágenes del mismo.

En caso de que los usuarios duden de si el perfil del vendedor es verdadero o no, es importante ser precavido y comprobar las valoraciones y comentarios de compras anteriores, aunque también hay que tener en cuenta que existen usuarios que no han hecho ninguna venta anteriormente y, por ello, no cuentan con comentarios ni valoraciones.

Por último, Wallapop, en el caso de su servicio, recomienda que los usuarios negocien sus compras únicamente a través de la plataforma y no empleen canales ajenos, así como evitar enviar los productos con servicios alternativos a Wallapop Envíos.