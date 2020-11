Fútbol.- Gabi anuncia su retirada a los 37 años: "Nunca imaginé que mis sueños se harían realidad"

MADRID, 29 (EUROPA PRESS)

El futbolista español Gabi Fernández anunció este domingo su retirada, a los 37 años, satisfecho y agradecido por su carrera, dando gracias a todos con los que ha compartido su profesión y en especial al fútbol, ya que le ha dado la "oportunidad de ser eterno en el recuerdo de mucha gente".

"Cuando empecé a jugar al fútbol nunca imaginé que mis sueños se harían realidad. Hoy ha llegado el día de poner punto final a mi carrera como futbolista", escribió en sus redes sociales un Gabi que a finales de junio dejó el Al-Sadd, su último club.

Gabi cerró así una carrera de 18 años en la elite del fútbol, 11 de ellos en el Atlético de Madrid. El club rojiblanco no tardó en reaccionar a la noticia del que fuera su capitán durante seis de esas temporadas. Gabi se formó en la academia atlética desde la etapa de alevín y debutó en el primer equipo en 2004.

"Quería agradecer a todas las personas que han formado parte de este camino, desde todos mis compañeros, entrenadores, trabajadores de todos los equipos y, por supuesto, mi familia y amigos, porque nunca han dejado que me derrumbara en los momentos de dificultad", añadió Gabi en su despedida.

"También a toda esa afición que me ha exigido y también alentado para que fuera mejor, no solo en el campo, si no también fuera de él. Por último a ti, fútbol, por darme la oportunidad de ser eterno en el recuerdo de mucha gente (sin duda el patrimonio más grande que he adquirido). Ahora me toca cuidar de los míos", terminó.

La mayor parte de la carrera de Gabi la vivió en el Atlético de Madrid, en dos etapas, jugando entre ellas en el Zaragoza, de 2004 a 2007 y desde 2011 a 2018. Disputó 417 encuentros oficiales defendiendo la rojiblanca y conquistó seis títulos, alzando al cielo cinco de ellos con sus propias manos.