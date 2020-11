Multas de hasta 86 mil pesos en Guadalajara por no acatar normas para frenar el Covid-19

Quien decida el próximo año desacatar las medidas sanitarias en Guadalajara para prevenir el Covid-19, deberá pensarlo dos veces o le saldrá muy caro. La Ley de Ingresos de 2021 anexó un catálogo de multas que sancionará hasta por 86 mil pesos a quienes no atiendan los protocolos, ya sea a particulares o establecimientos comerciales.

El jefe de gabinete del ayuntamiento de Guadalajara, Erik Daniel Tapia, mencionó que desde que inició la pandemia los inspectores se basan en los lineamientos generales para sancionar a quienes incumplan la aplicación de estas normas, es por ello que se desarrolló este catálogo para definir con claridad cuáles son las faltas que deben castigarse.

“Con esto tratamos de desmenuzar la hipótesis que se tenía general para poder tener una herramienta más de trabajo para los inspectores, para los jueces municipales y para la autoridad en general y ser mucho más asertivos a la hora de establecer una multa que reflejara específicamente la hipótesis de la infracción que estaba cometiendo el ciudadano”, explicó Tapia.

Por ejemplo, establece que por no acatar las disposiciones emergentes emitidas por las autoridades, la multa va de mil a 10 mil pesos; por no desinfectar los utensilios de uso frecuente por los particulares, un establecimiento podrá ser acreedor a una sanción de mil 500 a 12 mil 500 pesos; por no realizar las adecuaciones físicas a un local comercial según decreten las autoridades, la multa es de tres mil a 15 mil pesos.

Anexa el documento que se cobrarán de tres mil 500 a 18 mil pesos a quien abra locales o negocios contraviniendo las indicaciones de las autoridades; cinco mil 500 a 20 mil pesos a quien aglomere un lugar o espacio comercial y la multa más elevada, de 17 mil 500 a 86 mil pesos, a quien realice conductas que impliquen un riesgo inminente a la salud.

Este inciso es el de mayor ambigüedad porque no se desglosa qué se considera un acto de “riesgo inminente”.

El otro tema es que las multas son concurrentes, es decir, si alguien realiza las seis faltas, podría ser sujeto a una multa de hasta 161 mil 500 pesos.