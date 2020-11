Ciencia.-Un viento estelar similar a la Tierra para Próxima Centauri c

MADRID, 30 (EUROPA PRESS)

Próxima c, segundo planeta que orbita la estrella vecina del Sol, recientemente descubierto, experimenta condiciones similares a las de la Tierra, al menos en términos de efectos del viento estelar.

No se sabe si Próxima c realmente tiene atmósfera, pero los nuevos modelos indican que las condiciones no son excesivamente corrosivas y son favorables para la persistencia de cualquier atmósfera que exista, según los astrónomos de CfA (Centro de Astrofísica Harvard Smithsoniano) Jeremy Drake y Cecilia Garraffo, que investigaron los efectos que la actividad de su estrella podría tener en la atmósfera de Proxima c.

Los científicos construyeron la simulación numérica más completa del entorno espacial del sistema Proxima Centauri que se ha realizado hasta la fecha, incluidos modelos para la corona estelar y configuraciones de campo magnético de superficie realistas durante los estados de actividad mínima y máxima de la estrella, informa el CfA en un comunicado.

Próxima Centauri es la estrella más cercana al Sol, y su planeta, Próxima Cen b (Próxima b), se encuentra en su zona habitable (el rango de distancia dentro del cual el agua superficial puede ser líquida), lo que convierte al planeta en un objetivo principal para la caracterización de exoplanetas.

La estrella es una enana M con una masa de sólo 0,12 masas solares y una temperatura superficial efectiva de unos 3.000 kelvin. La temperatura de la superficie comparativamente baja significa que su zona habitable se encuentra muy cerca de la estrella y Próxima b, con su masa de aproximadamente 1,2 masas terrestres, se encuentra unas veinte veces más cerca de la estrella que la Tierra del Sol, orbitando en solo 11,2 dias.

Al estar tan cerca de su estrella, Próxima b (como todos los exoplanetas de la zona habitable alrededor de las estrellas enanas M) es susceptible a las llamaradas estelares, los vientos, los rayos X y otros tipos de actividad que podrían alterar su atmósfera y las posibilidades de vida.

Estas actividades están vinculadas a los fuertes campos magnéticos en las enanas M y permanecen activas en las estrellas enanas durante escalas de tiempo mucho más largas que en las estrellas de mayor masa como el Sol, por lo que las exposiciones acumulativas son proporcionalmente mayores. Todos estos problemas se han investigado con cierto detalle para Proxima b; una conclusión, por ejemplo, es que probablemente esté sujeta a presiones de viento diez mil veces mayores que las ejercidas por el Sol en la Tierra.

Recientemente se ha descubierto un nuevo planeta en el sistema Proxima Centauri, Proxima c, después de que los astrónomos detectaran ligeras variaciones en la velocidad orbital de Proxima b (debido a que no transita la estrella, su descubrimiento se realizó monitoreando su velocidad, no la curva de luz de la estrella ). Los estudios de seguimiento de Proxima c determinaron que es un planeta de unas seis masas terrestres, que orbita a 1,44 UA cada 5,3 años, y que estaba mucho más lejos de la estrella que Proxima b. Incluso hay indicios de la presencia de un tercer planeta.