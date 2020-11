Con apoyos económicos, 500 capitalinas libran violencia en pandemia

El proyecto “Covid-19: seguras en casa" permitió que 500 mujeres capitalinas libraran la violencia intrafamiliar durante el confinamiento por la pandemia de coronavirus.

El Gobierno de la Ciudad de México, a través de la Secretaría de las Mujeres (Semujeres), en conjunto con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y ONU Mujeres fortalecieron la economía de 500 mujeres en situación de violencia en el marco de dicho proyecto.

Durante la presentación del informe de resultados de “Covid-19: seguras en casa", Lorenzo Jiménez de Luis, representante Residente del PNUD en México, señaló:

"500 mujeres en situación de riesgo altísimo por motivos de violencia de género e intrafamiliar se han podido beneficiar con la contribución de este proyecto y han podido si se quieren romper las cadenas o desatar o liberarse del yugo aterrador que representaba el tener que convivir o coexistir en un ámbito de pandemia con un abusador".

Agregó que con este proyecto no sólo se logró proteger derechos humanos, "sino también a dignificar condiciones individuales y, creo, me temo que no me equivoco, a salvar vidas".

Belén Sanz Luque, coordinadora residente interina del Sistema de las Naciones Unidas en México y Representante de ONU Mujeres en México, coincidió con Jiménez de Luis y agregó que los recursos otorgados rompen un ciclo de violencia de género.

Resultados

“Covid-19: seguras en casa" fue una iniciativa financiada por el PNUD en México, en coordinación con ONU Mujeres y Semujeres de la Ciudad de México, cuyo objetivo principal fue el fortalecimiento de capacidades institucionales para responder a la violencia contra mujeres y niñas en el contexto de las medidas de confinamiento establecidas para la prevención de contagios.

Respecto al apoyo económico, las beneficiarias fueron seleccionadas entre las usuarias de las Lunas, particularmente aquellas que perdieron su fuente principal de ingresos al ser afectadas por la contingencia sanitaria. Cada una de ellas recibió transferencias monetarias de cuatro mil 500 pesos en total, divididos en tres pagos de mil 500 pesos mensuales.

Al presentar los resultados del proyecto, la secretaria de las Mujeres, Ingrid Gómez Saracíbar, detalló que además se capacitó al personal de las unidades territoriales de atención a la violencia, Lunas y se reforzó el mecanismo de coordinación actual para atender casos de violencia.

En su mensaje Gómez Saracíbar destacó la importancia de las alianzas con diversos organismos nacionales e internacionales: “la cooperación, cuando se hace buscando las maneras, y yo siempre digo: busquémosle el cómo sí (hacerlo) tiene buenos resultados, sobre todo cuando esa cooperación invierte en mujeres y en el bienestar de las mujeres”.

Al final de la presentación, los participantes en el proyecto plantearon la posibilidad de una fase 2 de “Covid-19: seguras en casa" por lo que comenzarán pláticas al respecto.

