España.- Casado dice que hace 5 semanas llamó a Sánchez pero no le ha devuelto la llamada: "Entra en la mala educación"

MADRID, 30 (EUROPA PRESS)

El líder del PP, Pablo Casado, ha desvelado este lunes que hace "cinco semanas" que telefoneó al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, para explicarle de primera mano la posición del PP ante la prórroga del estado de alarma, antes de anunciarla públicamente, pero ha subrayado que ha pasado más de un mes y aún no le ha devuelto la llamada.

"Creo que ya entra dentro del campo de la mala educación", ha asegurado Casado en una entrevista en Antena 3, que ha recogido Europa Press, donde ha añadido que el hecho de que el presidente del Gobierno no conteste a la llamada al líder de la oposición "en más de un mes es algo que no se entiende en ningún país del mundo".

El presidente del PP se ha quejado de que Sánchez no le llamase para hablar del estado de alarma –cuando su partido planteaba la oferta "sensata", según ha dicho, de una prórroga de dos meses y no de seis– pero tampoco para conversar sobre los Presupuestos o las restricciones del Covid ni para hablar de educación, inmigración ni "para nada".

Casado ha recriminado al presidente del Gobierno su "arrogancia" y su "falta de verdad" y ha afirmado que el Partido Socialista "se ha convertido en un partido sanchista". A su entender, el actual Ejecutivo está "desacreditado" ante la opinión pública por su "pésima" mala gestión de la pandemia, por su "nefasta" gestión económica y por "su sectarismo en políticas sociales y educativa".

ACUSA A SÁNCHEZ DE NO "DAR LA CARA" DESDE JULIO CON EL COVID

Ante el plan de Navidad, el presidente de los 'populares' ha asegurado que las "noticias que llegan so buenas" y hay "contención en los contagios" de coronavirus pero ha admitido que las cifras de muertes siguen siendo "absolutamente insoportables".

"Tenemos que ser responsables y, sobre todo las administraciones públicas, tener un criterio único", ha manifestado, para solicitar al Gobierno que tenga en cuenta a la gente mayor, que lleva "meses desesperada" y que quiere "por lo menos tener la esperanza de que en Navidad pueden ver a alguno de sus familiares".

Tras asegurar que el Gobierno debe trabajar con criterios "científicos, pero de verdad" en este caso, ha subrayado que la ley exige que el Gobierno de la nación sea el que "lidere la pandemia, como hacen Angela Merkel o Enmanuel Macron". Sin embargo, ha dicho que Sánchez lleva desde julio "sin dar la cara y sin dirigir y coordinar este operativo" contra el Covid-19. "Y eso en mi opinión es una cobardía y una irresponsabilidad", ha aseverado.

"EL PSOE ES EL PARTIDO SANCHISTA"

En la misma entrevista, Casado ha asegurado que, "al final, Iglesias se está comiendo al PSOE". "El PSOE es el partido sanchista, pero hay que decir una cosa: Sánchez es el que lo permite y el que elige con quién quiere pactar", ha abundado.

Al ser preguntado entonces por el hecho de que el PSOE suba en sondeos como el del CIS frente a la caída de Podemos, el líder del PP ha restado credibilidad a los barómetros de la institución que dirige José Félix Tezanos. "Si nos fiamos del CIS de Tezanos, el PSOE tendría el 102% de voto y, probablemente el PP estaría detrás del PACMA", ha ironizado.

En este punto, Casado ha asegurado que el CIS es precisamente "una de las ocupaciones institucionales" que hace el Gobierno de PSOE y Unidas Podemos. A su juicio, este Ejecutivo ha "malversado la neutralidad" de la Fiscalía, el CIS, la televisión pública o la CNMC.

PROYECTO "ABIERTO" EN EL QUE CABEN "SOCIALDEMÓCRATAS DESENCANTADOS"

Dicho esto, ha afirmado que él quiere un proyecto "abierto", en el que caben también "socialdemócratas desencantados" con Pedro Sánchez junto a liberales, conservadores y democristianos. "Es unir en el centro a todo aquel que lo que quiere es tener un futuro mejor para España", ha apostillado.

Casado ha explicado que él no quiere "ir al centro para coger votos en el centro" sino que quiere que "los votos estén en el centro porque están polarizando la vida política". "No quiero estar en los extremos, no quiero estar con los radicales sino con aquellos a los que no les importan los logotipos ni los clichés ideológicos sino el empleo o la educación", ha manifestado.

Tras asegurar que España "no merece un presidente" como Pedro Sánchez, ha reiterado que él quiere gobernar "para toda España" cuando haya elecciones" y ha hecho hincapié en que no tiene "prisa". Además, no cree que el Gobierno de coalición vaya a durar mucho tiempo en el poder.

"Dicen que el PSOE va a estar aquí mucho tiempo. Yo lo dudo sinceramente. Creo que el PP está listo para gobernar y en cuanto las urnas se abran, espero que los españoles decidan un proyecto central, europeísta, y transversal y no esto, que está en manos de los independentistas", ha concluido.

RECURRIRÁ SI HAY ARMONIZACIÓN FISCAL

En cuanto a la armonización fiscal que plantea el Gobierno, el presidente de los 'populares' ha subrayado que los impuestos "hay que bajarlos, y más en época de coronavirus como están haciendo otros países".

En este punto, ha confirmado que si el Ejecutivo pretende "armonizar y cargarse la competitividad y creación de empleo" en las comunidades donde gobierna su partido, el PP lo va a recurrir. "Y seguramente lo ganaremos porque la ley y la Constitución consagra esa autonomía", ha avisado.