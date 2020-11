España.- Pablo Iglesias quiere parar los desahucios de personas vulnerables antes de Navidad

MADRID, 30 (EUROPA PRESS)

El vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030, Pablo Iglesias, quiere que el decreto para impedir los desahucios sin alternativa habitacional de personas vulnerables, se apruebe "lo antes posible" y ya no se produzcan en Navidad.

"Espero que se apruebe con urgencia, que estas Navidades no tengamos que ver algunas imágenes que hemos visto", ha indicado Iglesias este lunes 30 de noviembre en una entrevista en La Sexta recogida por Europa Press, preguntado por el decreto antidesahucios.

En todo caso, el vicepresidente segundo del Gobierno ha precisado que hay algunos "tira y afloja" y hay quien dice que "habrá que revisar ciertas cosas", pero Iglesias ha dicho que "hay gente que no puede esperar".

En este sentido, ha puesto en valor la importancia de presentar enmiendas y ha añadido que, aunque la gente "no sabe lo que es una enmienda", sí sabe lo que es "poner de patitas en la calle a una familia". No obstante, ha subrayado que "no es una victoria de Pablo Iglesias ni de Unidas Podemos sino de la sociedad".

En cuanto a las "tensiones", ha apuntado que "la política es así" y que "las cosas buenas no son resultado de un cúmulo de buenas intenciones sino de conflictos, tensiones". "Si en este país tenemos una jornada de 8 horas es porque hubo huelgas", ha precisado.