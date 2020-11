Fito Bonilla, integrante de la coalición PAN-PRI-PRD en Zacatecas dio positivo por Covid-19

El ex secretario del campo, Adolfo Bonilla Gómez dio a conocer a través de sus redes sociales que dio positivo por Covid-19, por lo que se mantendrá aislado y trabajando a distancia en sus labores como miembro de la coalición PAN-PRI-PRD en el estado de Zacatecas, en donde se reportó un avance favorable de la misma.

“Amigos, les quiero informar que he dado positivo a la prueba de Covid y ya me encuentro aislado. Gracias a Dios me siento bien. Pongo pausa a las labores encomendadas por mi partido de recorrer todo el estado para la afiliación y refrendo de la militancia. Me gusta ser positivo, por lo que espero superar esta circunstancia en breve y volver a las actividades. Sigo a sus órdenes a través de todas mis plataformas digitales”, escribió.

Cortesía

De esta manera, Adolfo ‘Fito’ Bonilla Gómez se suma a la lista de funcionarios que han dado positivo por Covid-19, entre los que se encuentran dos diputados locales, cinco alcaldes y una secretaria de estado de la entidad.