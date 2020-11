Fútbol.- Torrecilla, Putellas, Hermoso y Abelleira, entre las galardonadas en los Premios de Fútbol Femenino de MARCA

MADRID, 30 (EUROPA PRESS)

Las jugadoras del FC Barcelona Alexia Putellas, Jenni Hermoso y Sandra Paños, la del Atlético de Madrid Virginia Torrecilla o la del Real Madrid Teresa Abelleira han sido algunas de las galardonadas este lunes en los Premios de Fútbol Femenino de MARCA, que ha reconocido la labor de los mejores de la pasada temporada.

La gala, que se inició con diez segundos de silencio en homenaje a Diego Armando Maradona y conducida por la periodista Natalia Torrente, repartió unos galardones que pretenden "impulsar y dar visibilidad" el fútbol femenino "para que ellas, como ellos, tengan el reconocimiento que se merecen".

El director de MARCA, Juan Ignacio Gallardo, destacó que se trata de un evento "marcado en rojo" en el calendario. "Desde hace cuatro años, hemos decidido otorgar protagonismo propio al fútbol femenino, que todos los focos alumbrasen a las mejores de la temporada", indicó.

Uno de los grandes reconocimientos del evento recayó en la futbolista del FC Alexia Putellas, que se llevó el Premio MVP por su trabajo el curso pasado. "La temporada se ve recompensada con estos premios individuales. Intento cada día ser lo más completa posible. Espero que mi techo esté muy lejos aún. Tengo mucho margen de mejora, sigo aprendiendo cada día y sigo con esa ilusión de ser mejor. Prometo seguir trabajando y ayudar al equipo en lo que pueda", indicó.

Su compañera en el conjunto azulgrana Sandra Paños también celebró su cuarto Premio Zamora consecutivo. "Cada año es más sencillo, porque cada vez el equipo está mejor. Se hace un gran trabajo defensivo. Es más fácil cuando tienes las compañeras que tienes" dijo la portera alicantina.

"El nivel de las jugadoras españolas es cada vez mejor, se trabaja desde la base. Es muy bueno para el futuro y para que se consigan cosas con la selección española. El nivel hace que no te relajes y sigas trabajando para intentar ser mejor", añadió.

La delantera culé Jenni Hermoso también se llevó el Premio Pichichi como máxima goleadora en su primera temporada de azulgrana tras abandonar el Atlético. "Gracias a todas mis compañeras, que me lo pusieron fácil", reconoció la madrileña, que conquistó su cuarto 'pichichi'. "El parón hizo daño a todo el mundo. Esperemos que este año podamos acabar la liga. No me gustaría ponerme objetivos, solo que el Barça gane la liga", señaló.

La centrocampista del Real Madrid Teresa Abelleira recibió su premio a la Jugadora Revelación de la temporada pasada por su labor en el Deportivo ABANCA, que le ha llevado a debutar incluso con la selección española. "Creo que es un premio que pudieron recibir muchas de mis compañeras del año pasado. Es un premio de equipo", afirmó sobre sus excompañeras en el conjunto gallego. "Es un orgullo formar parte del primer Real Madrid, no lo puede decir cualquiera. Vamos creciendo cada vez más y acabaremos el año muy bien", añadió.

Por su parte, la jugadora del Atlético Virginia Torrecilla, que está en tratamiento tras ser diagnosticada de un tumor cerebral, recibió el Premio Mejor Jugadora de la Selección. "Estoy pasando momentos complicados, pero la vida son etapas. Estoy pasando una etapa menos buena y estoy aprendiendo de todo esto", indicó. "Tengo muchos sueños por cumplir, y uno de ellos es ir a unos Juegos Olímpicos con la selección, y otro, llegar con el Atlético a una final de la Champions", confesó.

El técnico del FC Barcelona, Lluís Cortés, recibió el Premio Mejor Entrenador, un reconocimiento "al trabajo las jugadoras de mucha gente que dedica mucho tiempo a que las cosas vayan bien", mientras que la delantera venezolana Oriana Altuve, antes en el Rayo Vallecano y ahora en el Real Betis, fue premiada como Mejor Jugadora Iberoamericana. "Estoy agradecida con el Rayo y con las chicas, que siempre estuvieron conmigo", expresó Altuve.

El Premio Mejor Gol fue para la jugadora rusa Nadezhda Karpova por un tanto con el Sevilla FC en un 4-0 ante el RCD Espanyol, su actual equipo. "Estoy muy contenta", dijo Karpova, que está recuperándose de una lesión. "Lo más importante es volver lo más rápido posible para ayudar al equipo. Quiero marcar goles para conseguir los máximos puntos posibles", continuó.

Mientras, la vasca Olatz Rivera fue reconocida como Mejor Árbitra del pasado curso. "Es una motivación extra recibir este tipo de reconocimientos. El fútbol femenino está creciendo y las jugadoras son cada vez más talentosas. Nosotras tenemos que ir de la mano con ellas", subrayó.

El acto se realizó casi en su totalidad de manera virtual, con solo un pequeño grupo de personas en plató. Entre ellas estaba la directora de Fútbol Femenino de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), María Tato; la representante de Patrocinios Deportivos de Iberdrola, Laura Gil; y el periodista David Menayo.

"Desde que entró Luis -Rubiales- como presidente, tenía claro que hacía de dotar de recursos al fútbol femenino. Ahora se notan los frutos, ha crecido el nivel de la competición. Tenemos unas grandísimas jugadoras, y la selección es un auténtico lujo, el nivel de los clubes revierte en la absoluta", explicó Tato.

–GALARDONADOS DE LOS PREMIOS DE FÚTBOL FEMENINO DE MARCA.

-Premio Pichichi a la máxima goleadora: Jenni Hermoso (FC Barcelona).

-Premio Zamora, a la guardameta menos goleada: Sandra Paños (FC Barcelona).

-Premio MVP: Alexia Putellas (FC Barcelona).

-Premio al Mejor Entrenador: Lluís Cortés (FC Barcelona).

-Premio Jugadora Revelación: Teresa Abelleira (Deportivo, ahora en el Real Madrid).

-Premio Mejor Jugadora de la Selección: Virginia Torrecilla (Atlético de Madrid).

Premio al Mejor Gol: Nadezhda Karpova (Sevilla FC, ahora en el RCD Espanyol).

-Premio a la Mejor Jugadora Iberoamericana: Oriana Altuve (Rayo Vallecano, ahora en el Real Betis).

-Premio a la Mejor Árbitra: Olatz Rivera (C.Vasco).