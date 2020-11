Isabel Coixet dirige 'Nieva en Benidorm': "Estrenar en plena pandemia es un acto de valentía y amor al cine"

MADRID, 30 (EUROPA PRESS)

Isabel Coixet regresa a la gran pantalla el próximo 11 de diciembre con 'Nieva en Benidorm'. La película protagonizada por Timothy Spall y Sarita Choudhury combina el romance con el thriller pero, más allá de la trama, la producción se ha convertido en un título especial para la directora, que ha decidido arriesgar y estrenar en plena pandemia.

"Es una alegría, un acto de valentía y sobre todo un acto de afirmación de amor al cine", asegura la realizadora en una entrevista concedida a Europa Press. "La pandemia no nos puede quitar las ganas de vivir y entre las cosas buenas de vivir, aparte de ir a bares y restaurantes, que a mí me gusta mucho, está el cine. Si yo pensara que ir al cine es una manera de extender esto, no lo haría" reivindica.

Otro acto de valentía de Coixet tiene que ver con la decisión de ambientar la cinta en Benidorm, una ciudad que describe como "impactante" y que considera "un personaje más". "Es un lugar donde venden metanfetaminas en cada esquina para gente del jurásico y para chavales de 20", bromea.

Spall encarna a Peter Riordan, un hombre solitario que decide visitar a su hermano en Benidorm y descubre que está desaparecido. Su llegada al municipio alicantino le produjo casi la misma sorpresa que a su personaje. "La gente va ahí porque está harta de estar en un país de Europa del norte, triste, donde nunca ves el sol. Peter va ahí y descubre otra cosa, se enamora de alguien", relata. Ese alguien es Alex, trabajadora de un club de burlesque interpretada por Sarita Choudhury. "Cuando llegué a Benidorm y lo vi me pregunté: '¿Qué es esto?'. Es como Las Vegas pero con mar, margaritas, cervezas, británicos y alemanes", apunta.

Entre los protagonistas surge una relación, un romance atípico en la gran pantalla entre dos personas mayores y para las que parece que no hay una segunda oportunidad. "No se ve muy a menudo. Los viejos ya no cuentan. Se considera casi de mal gusto que los mayores tengan sexo", lamenta Spall. "Una cosa que yo aprendí es que, por viejo que seas, solo eres un bebé crecido. Siempre tenemos ese deseo del amor", añade.

"Cuando ya no eres adolescente, como yo, sigues enamorándote. En el cine nunca se hacen historias de amor de gente un poco mayor. Es genial verte a ti mismo en una película así", afirma Choudhury. "He hecho historias de todo tipo. De supervivencia, de amistad, de amor, entre gente muy diferente. Me parece que mis películas son transgeneracionales. Como autora, quiero hablar de historias de muchas generaciones", aclara Coixet.

"LAS CRÍTICAS ME IMPORTAN UN CARAJO"

Isabel Coixet afronta con serenidad el estreno de 'Nieva en Benidorm', consciente de la polarización de opiniones que suelen generar sus largometrajes. "Más vale eso que caer indiferente", celebra la catalana. "Hay gente a la que le gusta y gente a la que, por sistema, no le va a gustar porque ni las mira. Qué le vamos a hacer. Francamente, me importa un carajo", sentencia.

"Yo sé que he podido tener una carrera como cineasta porque hay mucha gente que conecta con mis películas, a pesar de aquellos que las destrozan sin conocerlas", dice. "Una cosa son las críticas y otra el insulto directo. Yo he sufrido desde hace años muchos insultos. También me he curtido y, por otro lado, eso no me ha impedido hacer las películas que he querido", matiza.

Esta libertad creativa tiene claro que no la empleará para llevar la pandemia de coronavirus a la gran pantalla. "No me interesa nada como tema cinematográfico. A mí dame otros horizontes. Es una situación en la que se ponen de manifiesto la vulnerabilidad, la precariedad, lo frágiles que somos. Pero también hay muchas otras situaciones donde esto pasa", explica. "Esto pasará y dentro de tres años en Netflix habrá una serie donde esto se verá como un momento puntual, pero no me inspira nada", esgrime.

Aunque parece que la crisis del COVID-19 no formará parte de su obra, sí ha empañado el lanzamiento de Nieva en Benidorm. "Es muy extraño. Me siento feliz porque esto está durando demasiado y creo que Isabel pensó: 'Hay que empezar a actuar dentro del confinamiento. Si esperamos, ¿qué va a pasar? ¿Cuándo será?'. Isabel quiere ofrecer algo y ahora al espectador", sostiene Choudhury.

Junto a Choudhury y Spall, completan el reparto Carmen Machi, Pedro Casablanc, Ana Torrent y Édgar Vittorino. Nieva en Benidorm llega a los cines el próximo 11 de diciembre.