Casa Real.- Unidas Podemos proclama en el Congreso su deseo de que "perezca la Monarquía" y se salven los principios democráticos

MADRID, 1 (EUROPA PRESS)

El secretario primero del Congreso y diputado de En Comú Podem, Gerardo Pisarello, ha avisado de que siempre elegirán los principios democráticos frente a una Monarquía "cuestionada constantemente por la corrupción". "Entre una cosa y la otra vamos a ser muy claros, igual que fue claro el gran Benito Pérez Galdós y tantos otros: que perezca la Monarquía, pero que se salven los principios", ha dicho.

Durante su intervención en el debate en el Pleno de la Cámara Baja del proyecto de Presupuestos Generales para 2021 relativo a la partida destinada a Exteriores, Pisarello ha señalado que son "muchos" los republicanos y no republicanos que asisten "azorados" a las "constantes" denuncias de corrupción del Rey Juan Carlos I y de miembros de la Casa Real.

Unas revelaciones que, a juicio del diputado de Unidas Podemos, no sólo "ofenden" a la ciudadanía sino que provocan "un daño indiscutible" a la imagen exterior de España y frente al cual, ha advertido, su grupo parlamentario no se va a callar.

"Muchos de nosotros tenemos claro que sobre esto tampoco podemos callar, porque no callaron ni Riego ni Mariana Pineda frente a Fernando VII, porque no calló Pi i Margall frente a Isabel II y porque frente a Alfonso XIII no callaron ni Unamuno ni Pérez Galdós", ha dicho.

Es más, ha asegurado que si les ponen en la tesitura de tener que escoger entre una Monarquía "cuestionada constantemente por la corrupción" y el respeto al principio del Estado de Derecho, al principio de igualdad ante la ley y al principio de soberanía popular, no hay duda, siempre elegirán los principios que rigen la democracia.