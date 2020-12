Ciencia.-El Sístema Solar se ajusta al estándar galáctico incluso con 8 planetas

MADRID, 1 (EUROPA PRESS)

Investigadores del Instituto Niels Bohr de la Universidad de Copenhague han investigado más de 1.000 sistemas planetarios que orbitan estrellas en nuestra propia galaxia, la Vía Láctea.

Han descubierto una serie de conexiones entre las órbitas planetarias, el número de planetas, la ocurrencia y la distancia a su estrellas. Resulta que nuestro propio sistema solar en algunos aspectos es muy raro y en otros muy común.

Es raro tener ocho planetas, pero el estudio muestra que el sistema solar sigue exactamente las mismas reglas básicas para la formación de planetas alrededor de una estrella que todos ellos. La pregunta sobre qué es exactamente lo que lo hace tan especial que alberga vida sigue siendo una buena pregunta. El estudio se publica ahora en MNRAS.

Existe una correlación muy clara entre la excentricidad de las órbitas y el número de planetas en cualquier sistema solar. Cuando los planetas se forman, comienzan en órbitas circulares en una nube de gas y polvo. Pero todavía son de tamaño relativamente pequeño, hasta tamaños comparables a la luna. En una escala de tiempo un poco más larga, interactúan a través de la gravitación y adquieren órbitas cada vez más excéntricas o elípticas.

Esto significa que comienzan a chocar porque las órbitas elípticas se cruzan entre sí, por lo que los planetas aumentan de tamaño debido a las colisiones. Si el resultado final de las colisiones es que todas las piezas se convierten en solo uno o unos pocos planetas, entonces permanecen en órbitas elípticas. Pero si terminan convirtiéndose en muchos planetas, la atracción gravitacional entre ellos hace que pierdan energía y, por lo tanto, forman órbitas cada vez más circulares.

Los investigadores han encontrado una correlación muy clara entre el número de planetas y la forma circular de las órbitas. "En realidad, esto no es realmente una sorpresa", explica en un comunicado el profesor Uffe Grae Jorgensen. "Pero nuestro sistema solar es único en el sentido de que no se conoce ningún otro sistema solar con tantos planetas como el nuestro. Así que tal vez podría esperarse que nuestro sistema solar no encaje en la correlación. Pero lo hace".

Los únicos sistemas solares que no encajan en esta regla son los sistemas con un solo planeta. En algunos casos, la razón es que en estos sistemas de un solo planeta, el planeta está orbitando a la estrella muy cerca, pero en otros, la razón es que los sistemas pueden contener más planetas de los que inicialmente se suponía.

"En estos casos, creemos que la desviación de la regla puede ayudarnos a revelar más planetas que estaban ocultos hasta ahora", explica Nanna Bach-Moller, primera autora del artículo científico. Si somos capaces de ver el alcance de la excentricidad de la órbita del planeta, entonces sabremos cuántos otros planetas deben haber en el sistema, y viceversa, si tenemos el número de planetas, ahora conocemos sus órbitas. "Esta sería una herramienta muy importante para detectar sistemas planetarios como nuestro propio sistema solar, porque muchos exoplanetas similares a los planetas de nuestro sistema solar serían difíciles de detectar directamente, si no sabemos dónde buscarlos".

Independientemente del método que se utilice en la búsqueda de exoplanetas, se obtiene el mismo resultado. Entonces, hay una física universal básica en juego. Los investigadores pueden usar esto para decir: ¿Cuántos sistemas poseen la misma excentricidad que nuestro sistema solar? – que luego podemos usar para evaluar cuántos sistemas tienen el mismo número de planetas que nuestro sistema solar.

La respuesta es que solo hay un 1% de todos los sistemas solares con la misma cantidad de planetas que nuestro sistema solar o más. Si hay aproximadamente 100.000 millones de estrellas en la Vía Láctea, esto es, sin embargo, todavía no menos de mil millones de sistemas solares. Hay aproximadamente 10.000 millones de planetas similares a la Tierra en la zona habitable, es decir, a una distancia de su estrella que permite la existencia de agua líquida. Pero hay una gran diferencia entre estar en la zona habitable y ser habitable o haber desarrollado una civilización tecnológica, subraya Uffe Grae Jorgensen.

"Algo es la causa del hecho de que no hay una gran cantidad de ovnis por ahí. Cuando la conquista de los planetas en un sistema solar ha comenzado, se va bastante rápido. Podemos ver eso en nuestra propia civilización. Hemos estado en la Luna y en Marte ya tenemos varios robots. Pero no hay muchos ovnis de los miles de millones de exoplanetas similares a la Tierra en las zonas habitables de las estrellas, por lo que la vida y las civilizaciones tecnológicas en particular probablemente sean bastante escasas".

¿Qué más se necesita para albergar vida que ser un planeta del tamaño de la Tierra en la zona habitable? ¿Qué es realmente especial aquí en la Tierra y en nuestro sistema solar? La Tierra no es especial, hay muchos planetas similares a la Tierra por ahí. Pero quizás podría ser la cantidad de planetas y la naturaleza de ellos. Hay muchos grandes planetas gaseosos en nuestro sistema solar, la mitad de todos ellos. ¿Podría ser que la existencia de grandes planetas gaseosos sea la causa de nuestra existencia aquí en la Tierra? Una parte de ese debate implica la cuestión de si los grandes planetas gaseosos, Saturno y Júpiter, redirigieron los cometas con agua a la Tierra cuando el planeta tenía quinientos millones de años, haciendo posible la formación de vida aquí.