Fútbol/Champions.- Simeone: "La 'Champions' nos está dando dolor de cabeza"

MADRID, 1 (EUROPA PRESS)

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, lamentó no haber certificado el billete para los octavos de final de la 'Champions League' tras empatar con el Bayern (1-1) en la quinta jornada y reconoció que la máxima competición continental les está dando "dolor de cabeza".

"Me voy con la sensación de que el equipo sigue haciendo las cosas bien. La 'Champions' nos está dando dolor de cabeza, en los tres empates que hemos conseguido tuvimos situaciones para encontrar un resultado mejor pese a que la contundencia es lo que realmente importan y no la tuvimos", admitió el argentino.

"El primer tiempo fue bueno, atacamos en consecuencia de lo que habíamos preparado y marcamos un bonito gol. En la segunda, hasta los 20 minutos seguimos domninando y estuvimos cerca del segundo que no llegó y cuando juegas ante un equipo fuerte, con buenos futbolistas, puede pasar esto. Ellos encontraron el penal y otra vez a empezar el miércoles que viene donde tendremos una final claramente", indicó el 'Cholo' Simeone.

"Esto es fútbol y este es el camino a seguir. El equipo está bien, los futbolistas están en forma y haciendo un buen trabajo, así que tenemos que seguir en esta línea. No es simple tener esa contundencia que te acerca a resolver de la mejor manera pero en la continuidad de situaciones y en ese crecimiento, mejoraremos", avanzó.

Además, el argentino incidió en la importancia de no fallar tantas oportunidades. "Está claro, fuimos mejores pero dentro del área hay que meterlas. Estamos teniendo un poco más de tranquilidad en ese final donde se deciden los partidos y eso me gusta", apuntó.

Preguntado por qué ha cambiado en los últimos minutos respecto a otros partidos, Simeone dijo que nada. "Fueron los mismos últimos minutos que en Valencia, o contra el Barcelona. Pero cuando el resultado es corto te generan esa opción de empatar. Obviamente en el juego de ataque del rival apareció ese penal y ya está porque otras situaciones de gol no tuvieron", comentó.

"No considero que sea un problema psicológico (no cerrar los partidos) es porque no estamos siendo contundentes en esa parte del campo. Pero sí generamos esas situaciones que nos acercan al gol. A nuestra gente le digo que seguiremos en esta línea y que contra el Salzburgo será durísimo. Es un rival rápido y dinámico, ya lo vimos acá", finalizó.