"La violencia tiene que ver con una cultura que hemos permitido como sociedad": Tatiana Clouthier en #NMTalks

Tatiana Clouthier es licenciada en lengua inglesa por el Tecnológico de Monterrey y maestra en administración pública por la Universidad Autónoma de Nuevo León. En entrevista con Pilar Preza en #NMTalks nos contó los grandes retos a los que se ha enfrentado en su carrera dentro del mundo de la política, donde a lo largo de la historia siempre ha sido un mundo dominado en su mayoría por hombres.

"La violencia no se combate con más violencia y eso no quiere decir que no comprendamos el enojo, el dolor y la desesperación y la frustración porque no se avanza en algunas áreas…la violencia es una cuestión que va más allá de los gobiernos; tiene que ver con una cultura que hemos permitido como sociedad".

Tatiana cuenta con una extensa preparación académica, recibió capacitación sobre gobernanza y perspectivas políticas para México en la Universidad de Harvard. Ha sido conferencista en varios institutos de educación superior incluyendo la Universidad de Berkeley en California y la London School of Economics en Reino Unido.

Dentro de sus actividades en organizaciones de la sociedad civil fue fundadora de asociación civil “Evolución Mexicana”. También, ha participado en el centro de defensa de derechos humanos CADHAC en Nuevo León y en el Grupo San Ángel en 1994.

En las elecciones de 2018 fue la coordinadora de campaña del presidente Andrés Manuel López Obrador. Actualmente es diputada y vice coordinadora del Grupo Parlamentario de MORENA en la 64 legislatura.

