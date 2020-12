En Puebla, 60% de la carne que se consume es de mataderos clandestinos

Debido a que el 60% de la carne que consumen los poblanos proviene de mataderos clandestinos, el Ayuntamiento de Puebla le apostará a que el Rastro Municipal cuente con certificación Tipo de Sector Salud (TSS) y se dejará de buscar el Tipo de Inspección Federal (TIF) para además incluir a introductores locales.

La secretaria General, Liza Acevez López comentó que la administración actual recibió un rastro en condiciones “deplorables”, por lo que gobierno de Claudia Rivera Vivanco tuvo que invertir alrededor de 12 millones de pesos para mejorar el mantenimiento.

Al anunicar una reingeniería en Industrial de Abastos Puebla (IDAP) detalló que se encontraron con rieles llenos de sarro, cámaras de enfriamiento sin funcionar y sistemas de gas ineficientes, lo cual ponía en riesgo de cerrar el rastro.

Y es que desde que se adquirió la certificación TIF (en 2011), el sacrificio de ganado bovino paso de 40 mil 433 animales a solo 401 el año pasado y 72 en lo que va del 2020.

Marco Antoio Márquz, encargado de despacho de IDAP, resaltó que actualmente solo el 40% de carne que se consume proviene de mataderos certificados en Atlixco, San Pedro Cholula y de Tlaxcala.

Aceves López abundó que la situación es crítica en el caso de las reces, pues con a certificación TIF se tendría que tener 18 mil 738 sacrificios, lo cual no ocurre actualmente, por lo que además de debilitar las finanzas del municipio al no realizarse en el rastro municipal, no se garantiza la inocuidad en la carne.

“Es evidente que la ciudad de Puebla no consume 72 reces al año, nuestro consumo de carne es mucho mayor, se espera que tengamos un sacrificio de al menos mil mensuales que nos llevaría a 12 mil durante el año”, dijo.

