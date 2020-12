¿Eres una persona tóxica en tu trabajo?

Cada vez es más frecuente escuchar sobre relaciones tóxicas, aunque quizá muchas veces se asocie con relaciones de pareja, pero en el entorno laboral también se dan este tipo de situaciones, lo cual afecta tanto a las personas como a la productividad de las empresas.

Andrea Pastor, profesora del curso de Comunicación y liderazgo, impartido en la plataforma educativa de Crehana, explicó que hay algunas pautas para identificar a las personas que pueden generar un ambiente tóxico en al trabajo, por lo que se debe evitar que impacten negativamente en las organizaciones.

“Las personas tóxicas en el trabajo impactan directamente en el clima laboral, por ello se deben construir espacios seguros y saludables para los equipos. Es importante tener en cuenta que, por lo regular, una persona tóxica aparenta funcionar bien en el equipo, aunque suele actuar de forma negativa por debajo de la mesa” mencionó.

Relacionarse con este tipo de personas puede ser frustrante y más si son tolerados por sus logros; sin embargo, es un error no confrontar a estas personas y permitirles actuar así, a pesar de que parezcan funcionales.

¿Qué es una persona tóxica?

La especialista describió que este tipo de personas afectan negativamente a quienes los rodean, esto se debe a que tienen una personalidad egocéntrica y narcisista, tienden a influir en nuestras vidas e impiden a otros crecer a nivel personal y profesional.

“Una de las características primordiales es que impiden que los demás puedan mejorar en distintos ámbitos de su vida. Esto se debe a que siempre están centrados en sí mismos y no son capaces de ayudar a los demás; priorizan sus ideas sobre las de otros y menosprecian a aquellos que no les son útiles”, añadió.

Pese a ello, la única opción que se recomienda para tratar con estas personas es enfrentarlas y pedirles que se detengan, pues de no hacerlo se le envía la señal que su comportamiento puede ser tolerado, incluso puede generar que todo el ambiente laboral deje de ser amigable.

De esta forma se puede identificar a las personas tóxicas en el trabajo:

Presentan actitudes prepotentes y groseras con sus compañeros de equipo

Son dominantes

No están dispuestos a asumir la responsabilidad de sus errores, ni los admiten

Carecen de autocrítica

Se resisten al cambio/crecimiento

Suelen ser abusivos o manipuladores

Además de esto, se pueden identificar algunas personalidades en ellos:

El intocable: Tiene trato preferencial gracias a su relación cercana con alguien con una posición de poder dentro de la organización; usa esto para molestar a sus compañeros y salirse con la suya. Influye negativamente en la percepción sobre algún compañero, simplemente porque no le agrada; se siente con mayor capacidad que el resto y minimiza a la gente al asumir que tiene autoridad, aunque carece de ella.

El problemático: Se caracteriza por su incompetencia, no soluciona problemas ni asume responsabilidades y busca culpar a otros; además, tienen actitud pasiva y se resiste al cambio y no tiene interés por aprender.

El flojo: Es el empleado tóxico más común. Se caracteriza por ser incumplido y distraerse con facilidad. No llega a los plazos establecidos o espera el último minuto para hacer todo lo que no hizo durante el día. Suele ser muy sociable, indiferente a la opinión que tienen sobre él y se ausenta con frecuencia. Además, no muestra en realidad interés por su labor.

El chismoso: Ama esparcir chismes o suposiciones, se lleva muy bien con todos, pero critica a la gente a sus espaldas.; tergiversa la información. Este tipo de persona suele actuar así para perjudicar a alguien en particular o simplemente por diversión.

¿Cómo prevenir la toxicidad en las empresas?

Finalmente, Andrea Pastor manifestó que no se puede descuidar el clima laboral de una empresa, ya que si se hace es probable que los comportamientos negativos y hostiles no tarden en aparecer. “Es muy importante identificar a tiempo a estas personas que, lejos de sumar, afectan a los equipos de trabajo”

Para evitarlo recomendó:

Fomentar una cultura donde los miembros del equipo se sientan capaces de expresar sus opiniones constructivamente

Generar un ambiente de confianza donde la gente sienta que sus preocupaciones son tomadas en serio por sus líderes

Dar trato igualitario, ya que el amiguismo daña el clima laboral y los miembros del equipo no demorarán en identificar las diferencias que existen

Impulsar la inteligencia emocional es importante para que las personas sean capaces de controlar sus emociones y entender las de los otros con el fin de evitar que prosperen los conflictos

