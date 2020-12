Fútbol/Champions.- Lampard: "La actuación de Giroud ha sido memorable, no es fácil marcar cuatro goles en Champions"

MADRID, 2 (EUROPA PRESS)

El entrenador del Chelsea, Frank Lampard, realizó un balance muy positivo tras imponerse al Sevilla por 0-4 en la quinta jornada de la fase de grupos de la Liga de Campeones -confirmando la primera plaza- y destacó la actuación de su jugador Olivier Giroud, autor de las cuatro dianas ante los andaluces.

"No siempre es habitual, pero Giroud es un gran profesional. Sus actuaciones han demostrado que son un gran ejemplo para los jóvenes. Hay que entrenar bien porque la oportunidad acaba llegando. Hoy ha sido memorable, una actuación fantástica, marcar cuatro goles en Champions no es fácil. Estoy encantado por él", dijo.

En relación al choque y a su apuesta en el once por algunos jugadores menos habituales, el técnico 'blue' indicó que tenía clara su idea. "No me gusta tentar al destino. Los niveles sube en la siguiente fase. La competencia sube, pero ahora estamos en un lugar diferente. Sabía que mis jugadores iban a reaccionar a este partido tal y como lo han hecho", añadió.

"Los jugadores han trabajado muy duro en los últimos meses. Hemos incicido mucho en eso y en impulsar nuestro espíritu para competir. Pero lo más importante son los jugadores que tienen que salir a jugar. La competencia es realmente buena, pero la consistencia te hace ganar títulos. No puedes rendir como esta noche y luego bajar nuestros niveles en otros partidos", sentenció.